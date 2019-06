Cerebellum One | il casco intelligente

vanityfair

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Non solo in moto. Anche quando si decide di prendere la bicicletta per andare a fare una pedalata in montagna o più semplicemente tra le strade della propria città occorre pensare alla sicurezza. Della testa in primis. E le nuove tecnologie, in questo campo, stanno facendo passi da gigante. L’ultima novità arriva da Briko che ha progettatoOne, ildotato di Intelligenza Artificiale volto a rivoluzionare il tradizionale concetto di controllo e protezione. Il tutto grazie a un sistema multifunzione progettato all’interno del. Sette le funzioni disponibili tra cui: lo specchietto retrovisore, attivato tramite il proprio smartphone. Il video real time a bassa latenza, riprodotto sul display del cellulare, permette di essere sempre informati su ciò che capita alle proprie spalle. Nel caso in cui non si desideri attivare lo specchietto retrovisore, ilOne ...

