Alla Scala si cambia | il francese Meyer al posto di Pereira

Regime change Alla Scala : Milano. Nessun rinnovo parziale al 2022 per “uscire in bellezza” a braccetto del direttore musicale Riccardo Chailly, come ipotizzava la corte del sovrintendente Alexander Pereira fino a un minuto prima che, nel giorno della battaglia di Waterloo, il 18 giugno il Consiglio di amministrazione della F

Madonna volevo cantare Alla Scala e mi hanno detto no : La cantante Madonna dopo la pubblicazione di “Madame X” si prepara a partire per i prossimi concerti si terranno esclusivamente in teatri d’opera: partenza il 12 settembre dall’ Opera House di New York. Nel 2020 arriverà in Europa, ma per il momento nessun tappa è stata fissata in Italia. Intervistata da La Stampa, l’artista rivela: “Avrei voluto cantare alla Scala di Milano ma non mi hanno voluta. Lì non vogliono gente ...

Allarme OMS : nuova fase di epidemie mortali su vasta scala - “diventeranno la normalità” : L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato l’Allarme: stiamo entrando in una “nuova fase di epidemie mortali su vasta scala, come l’Ebola, che diventeranno la normalità“: l’avvertimento viene lanciato dall’OMS mentre la Repubblica Democratica del Congo sta affrontando una grave epidemia di Ebola, 3 anni dopo la più grave mai registrata nel mondo con oltre 11mila vittime. Oltre al Congo, però, ...

Concerto Alla Scala - cellulare squilla tre volte e il pianista infastidito sospende esecuzione : Aurora Vigne alla quarta volta che il cellulare ha suonato, il pianista ha smesso improvvisamente di suonare. A raccontare l'episodio su Facebook è stato Luca Ciammarughi Un episodio spiacevole quello che ha avuto luogo a La Scala di Milano, lunedì 27 maggio. Durante un Concerto del pianista Arcadi Voldos, un cellulare ha iniziato a suonare. Ha squillato una, due, tre volte. E fin qui il musicista ha mantenuto la calma. alla quarta ...

C’è il concerto Alla Scala e un cellulare squilla per tre volte : il pianista mantiene la calma - ma alla quarta… : Sul palco, alla Scala, c’è il pianista russo Arkadij Volodos. A un certo punto, mentre per il bis sta interpretando una Siciliana da un concerto di Bach-Vivaldi, in platea inizia a squillare un cellulare. Una, due, tre volte. Volodos continua a suonare. Ma alla quarta volta decide di sospendere l’esibizione. “I suoi incantevoli pianissimi sarebbero risultati inudibili” ha raccontato, su Facebook, il musicista Luca ...

Teatro Alla Scala - nuova stagione con le star : dalla Prima con la Netrebko in Tosca a un “Ballo” versione Salvatores. Fino al compleanno di Beethoven : Il Teatro alla Scala come Castel Sant’Angelo: la prossima stagione del tempio della lirica si aprirà con la Tosca, opera di Giacomo Puccini ambientata a Roma, ai tempi della battaglia di Marengo. L’allestimento porta la firma di Davide Livermore, con la superstar Anna Netrebko nel ruolo della protagonista. Sul podio, il direttore musicale Riccardo Chailly, che promette un’edizione “molto vicina a quella di Puccini”, come ormai ...

Uno scalatore statunitense è morto durante la discesa dAlla cima dell’Everest : Christopher John Kulish, uno scalatore statunitense di 61 anni, è morto lunedì durante la discesa dalla vetta del monte Everest sul versante nepalese, mentre uno scalatore australiano è stato salvato da un gruppo di alpinisti tibetani dopo essere stato trovato

Milano - il terrorismo Alla Scala con la storia di Madina - ragazza kamikaze : in scena Roberto Bolle : Madina è una giovane cecena che indossa una cintura imbottita di esplosivo. Una donna che ha subito violenza, una kamikaze che si sente costretta a esserlo. Sceglierà di non uccidere. Il suo è un atto che scuote dal torpore, innesca reazioni, sentimenti contrastanti, speranza di cambiamento. Il tema del terrorismo entra a far parte della nuova stagione di ballo del Teatro alla Scala di Milano, con un progetto inedito di grande impatto. Su ...

Scala a mani nude la Tour Eiffel - bloccato dopo ore dAlla polizia : E' stato arrestato l'uomo che ha cercato di Scalare la Torre Eiffel a Parigi, completamente evacuata. Ha 40 anni e non e' un terrorista, ma soprattutto e' una persona in grado di Scalare a mani nude la Tour Eiffel, tenendo per ore i parigini con il fiato sospeso. Il misterioso Scalatore è stato avvistato sulle travi un po' arrugginite della "Signora di ferro", che proprio di questi tempi sono un maxicantiere per rifarle il look. Gambe penzoloni, ...

Allarme Alla Torre Eiffel a Parigi : arrestato l'uomo la stava scalando. Monumento chiuso : Torre Eiffel chiusa oggi pomeriggio a Parigi a casua di un uomo che la stava scalando. La Direzione del Monumento ha avvistato l'individuo che si arrampicava sulla Torre e ha chiamato le forze...

