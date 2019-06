Rifiuti | La Torretta | MASSARO F I | “Diciamo no a sito trasbordo rifiuti”

romadailynews

(Di martedì 18 giugno 2019) “Nel corso della seduta odierna della Commissione Ambiente del Municipio IX, alla quale hanno partecipato molti cittadini e comitati di quartiere, abbiamo espresso la nostra contrarietá alla eventuale individuazione, da parte di Roma Capitale, del quartiere Lacome luogo nel quale installare unper lo smistamento dei” – dichiara Pietrangelo, Vice Coordinatore Forza Italia Roma. “Questa zona – spiega il dirigente azzurro – si trova giá in uno stato di grande sofferenza. Mancano acqua potabile e illuminazione pubblica e ci sono fogne malfunzionanti. Non viene fatta la manutenzione del verde e non c’é sicurezza. In questo contesto critico, per non dire surreale, l’apertura di unper ildeirappresenterebbe un vulnus ulteriore per i residenti, i quali stanno manifestando tutte le loro preoccupazioni ed insicurezze in ...

