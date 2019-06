Radio Marte – Simeone | “Non poteva non venir fuori la questione arretrati | il Napoli

Fedele a Radio Marte : “Fabian cammellone? Non é dispregiativo - Ancelotti ha bisogno di altri calciatori” : Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marte Sport Live, queste le sue considerazioni in risposta ad un Radioascoltatore nel corso della consueta rubrica ‘Fedele contro tutti: “Chiamo Fabian Ruiz ‘cammellone’? Sì, perché è un giocatore dalle lunghe leve e che perde un tempo di gioco nella gestione della prima palla. Non è un termine dispregiativo. Fedele ha poi aggiunto: “Arek Milik è ...

Radio Marte – Zazzaroni : “Fossi nel Napoli sceglierei questo profilo per l’attacco - infiammerebbe la piazza” : Ivan Zazzaroni, ha parlato di calciomercato e delle scelte dei club italiani. Le sue parole : “Icardi è un ragazzo orgoglioso, ma non ha una testa calda. Purtroppo o per fortuna per lui, ha una moglie molto ingombrante e questo gli sta pregiudicando l’immagine. Al Napoli potrebbe consacrarsi definitivamente, lo prenderei domattina, ma, la cifra del cartellino e l’ingaggio sono elevati”. Ha poi aggiunto: ...

Radio Marte – La SSC Napoli rilancia per Rodrigo : nuova offerta! I dettagli : Calciomercato – nuova offerta del Napoli per Rodrigo Radio Marte durante la trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma sono state annunciate grandi novità di calciomercato su Rodrigo. L’attaccante spagnolo è sempre più nel mirino della SSC Napoli che gli avrebbe alzato l’offerta per averlo al più presto in azzurro. Secondo quanto riportato in diretta, risulta che la SSC Napoli abbia fatto una nuova offerta, di ben ...

Vigliotti a Radio Marte : “Terza fascia più abbordabile della scorsa edizione - i dettagli” : Il Napoli sarà in seconda fascia nell’urna della Champions League. A Radio Marte, nel corso di ‘Marte Sport Live’, ha analizzato la situazione Gianluca Vigliotti : “Fasce Champions? La terza fascia non ha la qualità dell’ultima edizione ed è una grande notizia per il Napoli. Le altre fasce vanno completate e squadre come il Lione potrebbe salire addirittura in seconda, se Porto e Ajax non dovessero qualificarsi dopo ...

Hysaj e Mario Rui – L’agente a Radio Marte : “Difficilmente il Napoli troverà di meglio. Su Veretout…” : Il procuratore dei terzini azzurri Hysaj e Mario Rui, Mario Giuffredi, ai microfoni di Radio Marte ha rilasciato importanti dichiarazioni in merito al futuro dei suoi assistiti. Hysaj e Mario Rui – Le dichiarazioni di Giuffredi non lasciano molto spazio all’interpretazione. Le parole dell’agente non nascondono delusione per le critiche verso i terzini. “Elseid Hysaj criticato? Voglio ricordare a tutti che con Sarri ...

Radio Marte – Paganini : “Per Quagliarella sarebbe un coronamento importante” : Paolo Paganini, è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, parlando della possibilità per Quagliarella di chiudere la carriera a Napoli. Le sue parole : “Sicuramente la questione è complessa, prima di tutto bisognerà risolvere la questione societaria in casa Sampdoria, con Ferrero che dice di non voler vendere ma intanto viene contestato dai tifosi blucerchiati. Per Quagliarella sarebbe fantastico chiudere la carriera al Napoli, un ...

Radio Marte – SSC Napoli - trattativa sul prezzo di De Paul : due azzurri possibili contropartite : Il Napoli trattativa il prezzo di De Paul Mercato Napoli sul taccuino vari nomi, tra questi un profilo che torna in vista, quello di Rodrigo de Paul. Ne parla il giornalista Raffaele Auriemma ai microfoni di Radio Marte: “Oggi, oltre al summit di mercato del Napoli, c’è anche quello dell’Udinese e si sta parlando anche di Rodrigo De Paul. L’interesse del Napoli è diventato sempre più forte da quando il PSV sta giocando al rialzo ...

Radio Marte : È Lazard ad aver contattato il Napoli : Ieri Radio Marte aveva parlato di un contatto tra il Napoli e Lazard (banca d’affari di origine americana, molto radicata in Europa, è un advisor, uno dei principali al mondo) con 4 possibili opzioni da ipotizzare. Oggi arrivano ulteriori novità ancora durante Marte Sport Live: “E’ stata la Lazard a contattare il Napoli, l’advisor de Bisogna dire che di qualsiasi cosa si tratti, sono operazioni lunghe”. L'articolo Radio ...

Radio Marte : ADL da mandato all’Advisor Lazard di valutare il club : 4 le ipotesi : Su Marte Sport Live in onda su Radio Marte “da fonti molto attendibili ci risulta che due settimane fa il Napoli avrebbe dato mandato o di essere stato contattato da (in ogni caso contatto tra le due parti) da Lazard (banca d’affari di origine americana, molto radicata in Europa, è un advisor, uno dei principali al mondo) di operare per suo conto per dar luogo ad una valutazione del valore del club (“Due diligence”)” Le quattro ...

Radio Radicale - martedì 21 scade la convenzione. Giachetti ricoverato dopo 4 giorni di sciopero della fame e della sete : scade martedì 21 maggio la convenzione dello Stato con Radio Radicale, che il Movimento 5 Stelle ha deciso di non rinnovare giudicando eccessivi i 14 milioni di euro l’anno concessi all’emittente anche se gli alleati leghisti si sono espressi a favore di una proroga. Il deputato del Partito democratico Roberto Giachetti, che da 4 giorni è in sciopero della fame e della sete “per consentire a Radio Radicale di continuare il suo ...

Radio Radicale chiude martedì? : Il tempo per rinnovare la convenzione scadrà il 20 maggio: il M5S dice che non verrà rinnovata, mentre la Lega ha chiesto una proroga di sei mesi

Lutto a Napoli : è morto a 60 anni Paolo Serretiello - papà di Radio Marte : Lutto a Napoli nel mondo dell'editoria: è scomparso all'età di 60 anni Paolo Serretiello, fondatore quarant'anni fa di Radio Marte. Presidente del Consiglio di...

Radio Marte – L’agente di Theo Hernàndez svela la verità sulla trattativa - i dettagli : La Redazione di Sì Gonfia la rete ha svelato delle importanti novità riguardanti Theo Hernàndez del Real Madrid, obiettivo del Napoli per la prossima stagione : “Abbiamo parlato con L’agente di Theo Hernandez, che è lo stesso di Callejon il cui rinnovo, per adesso, è in fase di stallo e Quilon ci ha riferito che in merito all’esterno sinistro, per quanto riguarda il Napoli non c’è una trattativa ma esiste un interesse vero. A domanda sul ...

Compagnoni a Radio Marte : Il Napoli dovrà rinforzarsi a centrocampo - tra le big solo il Napoli può pensare al calciomercato” : Maurizio Compagnoni ha analizzato il momento del Napoli e della prossima stagione. Le sue dichiarazioni a Radio Marte : “Il secondo posto del Napoli non è mai stato in discussione, avrebbe potuto mettere maggiore pressione alla Juventus, ma non ha fatto male rispetto alle altre. Da quello che mi risulta, non c’è ancora l’accordo totale tra Conte e l’Inter e tra le big solo il Napoli è certo di avere Ancelotti sulla ...