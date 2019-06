Quali altre terapie | oltre a quelle per la sclerosi multipla | assumono le persone con

fondazioneserono

(Di martedì 18 giugno 2019) Uno studio eseguito in Germania ha valutatofarmacii malati dia quelli indicati in questa patologia. Fra gli obiettivi della ricerca c’è stato quello di verificare le differenze, riguardo a tale aspetto, fra maschi e femmine. Dopo l’introduzione dei primi tipi di interferone beta negli anni ’90, si è assistito a un importante aumento di soluzioni terapeutiche che rendono oggi complesso l’armamentario a disposizione degli specialisti che curano la. Ai farmaci modificanti la malattia, si aggiungono quelli che si impiegano nel trattamento delle recidive e le molecole indicate nel controllo dei sintomi. A questi trattamenti specifici per lase ne possono aggiungere altri per patologie associate eventualmente presenti. Come è noto, laha una frequenza doppia nelle femmine rispetto ai maschi e ...

poesia_a_sud : @NicolaMorra63 Voglio vedere quando vi deciderete a togliere di mezzo quella cavolo di fonti inquinante quali ilva,… - pentecostali : 18 Giugno Lettura biblica: Isaia 16 “Quali frutti?” Moab, antico nemico d’Israele, cade anch’esso sotto il giudi… - Millazena : Dalle 6 ad ora ho già raccolto due cacche di cane e un vomito di gatto. Chissà quali altre mirabolanti avventure mi… -