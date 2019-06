Peppino Impastato | a Palermo vandalizzata la targa in memoria Il fratello | “È una

La targa in memoria di Peppino Impastato oltraggiata a Palermo : Rachele Nenzi Ieri a Palermo è stata affissa una targa nella villetta intitolata a Peppino Impastato . La targa inaugurata ieri è stata ritrovata questa mattina vandalizzata È stata danneggiata a Palermo la targa in memoria di Peppino Impastato , l'attivista di Cinisi ucciso da Cosa nostra il 9 maggio del 1978. I vandali sono entrati in azione nella villetta a lui intitolata nel quartiere San Giovanni Apostolo. La targa era stata ...

La targa in memoria di Peppino Impastato oltraggiata a Palermo : È stata vandalizzata dopo appena un giorno una targa dedicata a Peppino Impastato a Palermo . L’episodio è stato denunciato questa mattina dal Movimento 5 Stelle di Palermo ed è avvenuto in una villetta del quartiere Cep, intitolata all’attivista ucciso dalla mafia nel 1978 a Cinisi.″È ancora lungo il percorso di crescita culturale da portare avanti - dichiarano i 5S palermitani - e per combattere ...

Cinisi - "Siete al governo coi fascisti - qui non potete stare". 5 stelle cacciati dal corteo per Peppino Impastato : Quello che sta succedendo in questi giorni in Italia dimostra come il livello di corruzione e di coinvolgimento della malavita organizzata in pezzi interi dell'economia reale sia un tema aperto e non ...