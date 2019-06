Michel Platini è stato arrestato dalla polizia francese

wired

(Di martedì 18 giugno 2019) L’ex presidente della Uefa e tre volte pallone d’orofermato a Nanterre, in Francia, per corruzione nell’ambito di un’inchiesta sull’assegnazione dei Mondiali di calcio 2022 al Qatar. Lo scrive Mediapart, il sito webindipendente fondato nel 2008 da Edwy Plenel, ex caporedattore di Le Monde. Secondo quanto si apprende, in questo momentosi troverebbe nell’Ufficio anticorruzione dellagiudiziariae nella vicenda sarebbe coinvolto anche Claude Gueant, ex capo del personale dell’allora presidenteNicolas Sarkozy. Sky Sport scrive cheera giàascoltato nell’ambito dell’inchiesta due anni fa e questa mattina eraconvocato nuovamente in qualità di testimone. Laavrebbe poi deciso di trattenerlo. Non si sa ancora di cosa è accusato l’ex juventino. ...

pisto_gol : Arrestato Platini per l’assegnazione dei Mondiali di Calcio 2022 al Qatar - La Stampa - LaStampa : Arrestato Michel Platini per l’assegnazione dei Mondiali di Calcio 2022 al Qatar - nicola_pinna : ?? Arrestato Michel #Platini: il mito vivente del calcio sotto accusa per l'assegnazione dei mondiali 2022 al Qatar.… -