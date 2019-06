Friuli | pesticidi che uccidono le api | agricoltore indagato segue corso sulla semina per

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 giugno 2019) Mettere fine alla guerra giudiziaria tra apicoltori e agricoltori. In modo penalmente indolore. E perfino utile per l’ambiente. È la strada che per ora solo unper inquinamento ambientale a causa deiche hanno causato la moria delle api in, ha deciso di percorrere: seguire undi aggiornamento sulle tecniche della concia e dellain cambio dell’estinzione del reato. Invece gli altri 400 indagati dell’inchiesta condotta dalla Procura di Udine, sostenuti anche dalle associazioni di categoria, continuano a difendere il loro operato. Per questo sono scesi in campo Wwf e Legambiente, offrendo assistenza legale gratuita, per definire la pendenza giudiziaria con un programma di trattamento. FQ Magazine Camion con 133 milioni di api si ribalta: gli sciami invadono il ...

