Csm | il procuratore generale della Cassazione | «Sospendere Palamara»

Csm - il silenzio del procuratore Fuzio sulle richieste di Palamara. E ai giornalisti : “Mi costringete ad andare via…” : Tra le nuove intercettazioni trasmesse dalla Procura di Perugia al Consiglio superiore della magistratura, che raccontano i colloqui del pubblico ministro Luca Palamara e le sue manovre in merito alla spartizione delle nomine ai vertici degli uffici giudiziari e per ottenere informazioni in merito all’inchiesta per corruzione a suo carico avviata da Perugia, c’è anche la registrazione di un incontro – ancora secretato, ndr, ...

Csm - procura Genova potrebbe acquisire atti di Perugia per intercettazione su procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo : La procura di Genova potrebbe acquisire gli atti dell’inchiesta di Perugia, in particolare le intercettazioni in cui si discuteva del procuratore capo di Firenze Giuseppe Creazzo. “È una ipotesi che stiamo valutando – conferma il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi – anche per contestualizzare, eventualmente, l’esposto presentato qui da noi” sui magistrati di Firenze. A Genova c’è una inchiesta su presunte ...

Csm - pg Cassazione : “Riunione consiglieri con Lotti non casuale. Imputato ha contribuito a scelta procuratore Roma” : Si è determinato l’oggettivo risultato che la volontà di un Imputato abbia contribuito alla scelta del futuro dirigente dell’ufficio di procura deputato a sostenere l’accusa nei suoi confronti”. Lo scrive il Pg della Cassazione Riccardo Fuzio, nell’atto di incolpazione a carico di cinque togati del Csm (tre intanto dimessi). L’Imputato a cui si riferisce è Luca Lotti, che partecipò il 9 maggio scorso a una riunione fuori dal Csm con Luca ...

Caltanissetta - il procuratore a Ermini : “Carenze in nostro organico. Csm non si ricordi di noi solo per commemorazioni” : Ha lamentato carenze in organico approfittando della visita del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura. È quello che ha fatto Amedeo Bertone, procuratore capo della procura di Caltanissetta, incontrando David Ermini, numero due di Palazzo dei marescialli arrivato nella città al centro della Sicilia in visti istituzionale. “Non ci si può ricordare della procura di Caltanissetta solo per le commemorazioni delle vittime ...