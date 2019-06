Capcom | nuovi accordi con terze parti in vista?

eurogamer

(Di martedì 18 giugno 2019) Tramite il suo account Twitter ufficiale, il pubblico è venuto a conoscenza cheDev 1 è attualmente a Seattle, per ragioni a noi ignote. Questo ha scatenato la fantasia degli utenti, che hanno cominciato a partorire le più svariate teorie circa il motivo della presenza a Seattle della divisione 1 della compagnia.Secondo alcuni,sarebbe al lavoro su un qualche tipo di esclusiva, mentre altri ipotizzano l'inizio delle trattative per una collaborazione con Microsoft (considerando il legame tra le due compagnie). A sostegno di questa teoria c'è anche il fatto che allo stato attuale Microsoft ha bisogno di avvicinarsi al mondo videoludico giapponese (lo stesso Phil Spencer vorrebbe acquistare uno studio nipponico). Al momento stiamo naturalmente parlando di pure speculazione, in quanto il viaggio a Seattle potrebbe soltanto essere normale amministrazione per lo studio, tuttavia ...

