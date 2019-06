Avete una Nintendo Switch? Ecco a che punto è il porting di Android

Se Avete una buona idea - questo è il posto giusto per proporla : Il nuovo hub dell'innovazione Le Village by Credit AgricoleIl nuovo hub dell'innovazione Le Village by Credit AgricoleIl nuovo hub dell'innovazione Le Village by Credit AgricoleIl "sindaco" Gabriella ScapicchioUn tempo qui, dentro il convento delle suore domenicane di San Lazzaro a Milano, si pregava e si lavorava. Oggi, nello stesso edificio, si continua a lavorare, non perdendo mai di vista l’innovazione. Siamo in pieno centro, nella ...

Grande Fratello 16 - Barbara D'Urso : "Nonostante la stagione sfortunata per i reality e Montalbano su Rai 1 - ci Avete regalato il 20%!" : Barbara D'Urso ha aperto la finale della sedicesima edizione del Grande Fratello, ringraziando il pubblico per i risultati Auditel raggiunti. Non si tratta di una novità, ovviamente, perché, anche in altri programmi da lei condotti, la D'Urso apre le puntate, sottolineando i valori percentuali ottenuti, i picchi di share e le curve e ringraziando, di conseguenza, il pubblico.prosegui la letturaGrande Fratello 16, Barbara D'Urso: "Nonostante ...

Avete mai visto una leggenda sotto pressione? Diletta Leotta sexy tennista con Maldini : Ospite della nuova trasmissione della giornalista sportiva più sexy della tv italiana, Paolo Maldini è stato bersagliato dall'ironia dei follower che si sono scatenati in commenti esilaranti. Nella nuova puntata di "Linea Diletta", il programma che la bella Diletta Leotta conduce su DAZN ospitando i campionissimi dello sport e sfidandoli negli sport che hanno come hobby e non in quelli che hanno regalato loro fama mondiale, l'ultima guest ...

Diego Della Valle è una furia - lettera contro gli ultras : “Avete fatto un casino - adesso gestitevelo - ora basta!” : Diego Della Valle ha alzato la voce per difendere l’operato Della famiglia in merito alle recenti vicende Della Fiorentina Diego Della Valle furibondo contro chi critica la Fiorentina e nello specifico la sua proprietà. Con una lunga lettera ha tuonato contro chi a suo dire sta remando contro da tempo. “Ora basta! Non so come faccia mio fratello a trattenersi di fronte a quello che sta accadendo, sicuramente è per il suo ...