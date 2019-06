ALLARME API | VESPE E CALABRONI Rimedi naturali per combatterli senza inquinare

Capitale naturale a rischio - ALLARME Onu sulla biodiversità : Tra gli organismi dell’ONU, c’è l’IPBES – Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services – che si occupa di biodiversità a scala globale (in 132 Paesi) e che ha recentemente pubblicato un rapporto per fare il punto della situazione. L’allarme nel mondo scientifico è grande, la complessità ecologica del Pianeta si sta riducendo e questo è un ...

Camion con 133 milioni di api si ribalta : gli sciami invadono il cielo - ALLARME per i residenti : Un Camion che trasportava circa 133 milioni di api si è schiantato ribaltandosi e liberando in cielo gli insetti, che hanno subito formato una nube scura. È successo nel Montana, come riferisce l’Independent: il mezzo pesante trasportava 40mila arnie ed era partito dalla California diretto in Nord Dakota. A causare l’incidente è stata probabilmente una manovra brusca del conducente durante la svolta ad un incrocio. ...

Dopo l’invasione di cavallette in Sardegna - oggi un’altro ALLARME : le api hanno invaso il centro Bologna : Solo ieri era scattato l’allarme cavallette in Sardegna, che secondo le stime di Coldiretti a milioni stanno devastando le campagne tra Ottana, Iscras e Bolotana e soprattutto Orani. oggi è arrivata una nuova allerta insetti sempre da parte dell’associazione degli agricoltori: interi sciami di api a Bologna hanno deciso di ‘abitare’ nel sottotetto della biblioteca dell’Archiginnasio, nei pressi di Piazza Maggiore, ...

Senza api siamo tutti in pericolo : è ALLARME in Italia - raccolta e produzione di miele azzerata : Da Nord a Sud del Paese è praticamente azzerata quest’anno la produzione di miele. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti sugli effetti del maltempo che rovina in Italia, in occasione della giornata mondiale delle api che si festeggia il 20 maggio a livello planetario. La pazza primavera – sottolinea la Coldiretti – ha creato gravi problemi agli alveari con il maltempo che ha compromesso molte fioriture e le api che ...

«Le api muoiono di fame» - da Nord a Sud il grido di ALLARME degli apicoltori : Di seguito pubblichiamo l'appello o forse meglio lo sfogo degli apicoltori d'Italia postato sui vari gruppi facebook dedicati al mondo dell'apicoltura sia hobbistica che da reddito. «Le api muoiono ...