(Di lunedì 17 giugno 2019) Le nuove nomine per la segreteria del Pd hanno agitato le acque in casa dem. Le accuse sono state generalmente rivolte al segretario Nicola Zingaretti perarginato l'ala renziana, ma Carlone ha per tutto il: "Mi vergogno di essere andato in giro a chiedereper unche è incapace di stare insieme anche mentre il Paese va a ramengo", ha detto l'europarlamentare.