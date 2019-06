“La mia passione è la chirurgia e a 15 anni ho inventato uno stent Ma non andrò

Formula 1 – Vettel penalizzato a Montreal - Pirro sincero : “La mia vita è cambiata - ma lo sport è meritocrazia…” : Emanuele Pirro torna sulla penalità di Sebastain Vettel a Montreal: le parole sulle conseguenze e sui motivi della decisione E’ passata una settimana dalla gara di Formula 1 di Montreal: nonostante lo strike di Jorge Lorenzo al Montmelò, di questo pomeriggio, si parla ancora della penalizzazione che Vettel ha ricevuto a pochi giri dal termine del Gp del Canada, che gli ha impedito di aggiudicarsi la vittoria nonostante abbia tagliato ...

Michele - l’amore e la sindrome di Down : “La mia ragazza è il mio mondo - sogniamo il matrimonio” : Michele vive in provincia di Bari, ha ventisei anni e la sindrome di Down: ha deciso di raccontare la sua vita di ordinaria normalità fatta di lavoro e sport, ma anche di tanto amore. Lui e Piera Stefania stanno insieme da sei anni e sono una coppia felice: "Lei è il mio tutto, sogniamo di sposarci."

Anm - l’ex presidente Grasso : “La mia corrente ha torto - siamo finiti contro un iceberg” : “Sono giorni che cerco di convincere il mio gruppo a non suicidarsi e a seguire una condotta realista. Mi pare di vedere dei ballerini che ballano sul ponte mentre il Titanic va verso l’iceberg. Il mio cruccio è di non essere riuscito a far passare un principio che dovrebbe essere condiviso da tutti. Evidentemente sono un illuso“. Parla così a Repubblica Pasquale Grasso, che ha deciso di lasciare Magistratura indipendente e la ...

Il dramma di Federico Pasqualoni : “La mia giovane carriera finisce qui” : dramma per il calciatore Federico Pasqualoni, il calciatore del Cosenza in prestito alla Casertana ha dato l’addio al calcio a causa di seri problemi fisici, per ultimo la rottura del legamento del ginocchio. Ecco il comunicato del calciatore attraverso il profilo Instagram: “La mia giovane carriera finisce qui. A settembre il ginocchio ha ceduto ancora e ha creato dei danni gravi e irreparabili, ho subito il mio 5º intervento ...

Morta dopo aver smesso di mangiare e bere : “La mia Noa aveva una ferita inguaribile” : “La sua ferita era inguaribile, ma non ho mai pensato che Noa non ce l’avrebbe fatta». L’ultima battaglia contro quel mostro a due teste, depressione e anoressia, che l’ha divorata in pochi anni, Noa Pothoven l’ha combattuta giovedì a casa dei suoi genitori, prima di entrare in coma. Era andata a trovarla la sua migliore amica, conosciuta in terapi...

Milano - bambina disabile maltrattata : genitori arrestati. La madre intercettata : “La scimmia è un grosso problema” : “Odio mia figlia, metto il veleno nel suo mangiare. La scimmia è un grosso problema”. È una delle intercettazioni registrate dalla polizia locale tra i genitori della bambina disabile di 3 anni e mezzo picchiata dai genitori che sono stati fermati. In alcune conversazioni propongono di soffocarla, annegarla o avvelenarla. La coppia di 29enni egiziani è stata bloccata venerdì scorso appena salita assieme agli altri quattro figli su un ...

“La Puglia mi mancava e sono tornato a casa mia per coltivare la terra. Insopportabile l’idea di stare in ufficio” : “La natura mi ha insegnato due cose: la prima è che siamo insignificanti rispetto a lei e troppo piccoli per pensare di poter decidere qualcosa; la seconda è la pazienza. Con la terra bisogna imparare ad aspettare, a rispettare le stagioni, il tempo”. Anche se la saggezza con cui parla è quella di una persona anziana, Michele Cappellari ha soltanto 26 anni. Nato e cresciuto a Tuturano, un piccolo paese in provincia di Brindisi, dopo gli ...

Ambiente - Costa : “La mobilità ciclabile promuove l’economia che crea posti lavoro” : “La bicicletta è un mezzo di trasporto sostenibile ed economico che oltre a far bene alla salute e all’Ambiente è capace di dare slancio e prospettiva di sviluppo a una variegata filiera dell’economia che ruota attorno al mondo delle due ruote”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, nella giornata mondiale della bicicletta voluta dalle Nazioni Unite per promuovere le due ruote come mezzo di trasporto e per il tempo ...

VIDEO Jorge Lorenzo MotoGP - GP Italia 2019 : “La mia posizione non è la 20esima - provati dei settaggi” : Giornata deludente per Jorge Lorenzo che ha faticato nelle prove libere del GP d’Italia 2019, soltanto ventesimo posto per l’alfiere della Honda che ha poi dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Stiamo provando qualche settaggio della moto, alla fine del turno abbiamo trovato un bilanciamento buono ma abbiamo aspettato domani per fare un time attack e avremo due pneumatici a differenza degli altri. La mia reale posizione non è ...

Giro d’Italia – Nibali non si sbilancia : “La mia è una missione impossibile? Ecco cosa penso” : Vincenzo Nibali pronto per le tappe decisive del Giro d’Italia: le sensazioni dello Squalo dello Stretto motivato a far bene e accorciare le distanze da Carapaz Il Giro d’Italia è entrato nel vivo con la sua ultima settimana ricca di emozioni e spettacolo. Adesso si inizia a fare sul serio, in vista della cronometro di domenica a Verona che chiuderà del tutto i giochi e decreterà il vincitore finale della 102ª edizione della ...

Napoli - l’annuncio di Hysaj : “La mia avventura in azzurro è finita - ora voglio provare a vincere…” : Napoli, l’annuncio di Hysaj: Calciomercato Napoli, l’annuncio di Hysaj. L’ esterno destro azzurro anticipa le sue intenzioni di lasciare il club partenopeo nella prossima stagione. Il terzino destro ex Empoli parla di addio ai microfoni all’emittente albanese Supersport. Di seguito l’annuncio di Hysaj. “Il mio tempo a Napoli è finito. Mi sento pronto per iniziare una nuova avventura perché ho bisogno di cambiare. ...

Luca Toni : “La notte più bella? Ovviamente Berlino. I politici non volevano andassimo al Mondiale. Vi racconto com’è nata la mia esultanza” : E’ stato per anni il miglior centravanti italiano, riuscendo nell’impresa di vincere la classifica cannonieri con due squadre diverse, e in età avanzata. Oltre che a farlo in terra tedesca, proprio un anno dopo la conquista del Mondiale. Già, quel mondiale che lui – da campione del mondo – racconta ancora con emozione. Luca Toni ha parlato soprattutto della grande gioia del 2006 in un’intervista a “I ...

Tiro a segno | Coppa del Mondo Monaco 2019 - ESCLUSIVA – Marco Suppini : “La gara più bella e sudata della mia vita” : ESCLUSIVA – Un nuovo pass olimpico verso Tokyo 2020 è realtà per l’Italia del Tiro a segno. Il merito è di Marco Suppini, shooter bolognese di carabina, che oggi nella gara ad aria compressa – dalla distanza dei 10m – è riuscito a cogliere il sesto posto (163,7 punti nella gara vinta dall’atleta della Repubblica Ceca Filip Nepejchal a quota 250,8), buono per ottenere la carta a Cinque Cerchi: “Vi posso dire ...