Foto e video di EMUI 10 su Huawei P30 | alla fine arriverà Android Q?

Forte maltempo in Croazia : piogge torrenziali e oltre 16.000 fulmini in 2 ore [Foto e VIDEO] : Dopo una settimana di gran caldo in tutta la Croazia, nella serata di ieri si è abbattuto un fragoroso temporale a causa dello sviluppo di un sistema convettivo a mesoscala e oggi le temperature sono notevolmente inferiori rispetto al fine settimana. Durante il pomeriggio di ieri c’è stata una notevole destabilizzazione dell’atmosfera, le temperature dell’aria quasi in tutta la Croazia sono aumentate fino a superare i +30°C, il ...

Maxi esercitazione del Soccorso Alpino e della Capitaneria di Porto nella Riserva dello Zingaro [Foto e VIDEO] : Un escursionista ferito gravemente dopo essere scivolato lungo un sentiero impervio, impossibile trasportarlo via terra. Così i soccorritori decidono di calarlo in barella con le corde da una scogliera a picco sul mare. Qui c’è una imbarcazione ad attenderlo per trasferirlo nel Porto più vicino. È lo scenario dell’esercitazione congiunta tra Soccorso Alpino e speleologico siciliano e Capitaneria di Porto di Trapani che si è svolta stamattina ...

MotoGp – Giulia De Lellis a Barcellona con Iannone - ufficializzata la love story : “ho fatto un giro in cinquantino con lui e…” [Foto e VIDEO] : Giulia De Lellis e Andrea Iannone escono allo scoperto: l’influencer italiana al Montmelò col pilota Aprilia Negli ultimi giorni non si fa che parlare dei rumors riguardanti un nuovo flirt per Andrea Iannone: il pilota Aprilia avrebbe fatto breccia nel cuore di Giulia De Lellis. L’influencer italiana, ex cortaggiatrice di Uomini e Donne, sembra essere affezionata al nome ‘Andrea’, tanto da averne scelto un altro ...

Etna - “Dopo solo una settimana - nuovi segni di vita” : emissioni di cenere dalla “Voragine” [Foto e VIDEO] : Dopo la recente e breve eruzione subterminale terminata la scorsa settimana, l’Etna rimane irrequieto. Dense e relativamente intense emissioni di cenere si stanno verificando dal cratere sommitale centrale, chiamato Voragine. L’INGV ha scritto che la Voragine “sbuffa dal primo pomeriggio del 13 giugno 2019, dopo più di tre anni di relativa quiete. Le emissioni di cenere avvengono da una bocca nella parete nord-occidentale del cratere. Essa si ...

Motori – Aston Martin DBX : il SUV sportivo è già in produzione [Foto e VIDEO] : Aston Martin DBX: ancora non è stato presentato ufficialmente ma già l’azienda avvia la produzione del suo primo SUV sportivo Aston Martin inizia nel nuovo stabilimento di San Athan nel Galles la produzione del SUV sportivo DBX. Da quanto si apprende dai rumors la Aston Martin ha intenzione di presentare ed immettere sul mercato, entro la fine del 2019, due nuove autovetture. Entrambe saranno costruite nei nuovi stabilimenti in ...

Motori – Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation : solo per pochi facoltosissimi eletti [Foto e VIDEO] : L’Aston Martin crea 19 splendidi esemplari della sua DB4 GT Zagato, questa serie limitata accontenterà pochi facoltosissimi collezionisti L’Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation, sarà presentata ufficialmente questo fine settimana, in occasione della 24 Ore di Le Mans. La copia esatta della DB4 GT Zagato verrà realizzata in soli 19 esemplari, per soddisfare quei facoltosissimi collezionisti che non riuscendo a trovarne una ...

Calciomercato Real Madrid - presentato Hazard : grande festa al Bernabeu [Foto e VIDEO] : 1/8 AFP/LaPresse ...

13enne nuda su chat Whatsapp di classe : video e Foto/ Pavia - solo puro esibizionismo? : 13enne nuda su chat Whatsapp di classe: video e foto in atteggiamenti intimi con due compagni. Lo faceva in cambio di denaro o per puro esibizionismo?

Polizia uccide afroamericano a Memphis : esplode la rabbia Guerriglia urbana Video |Foto : Già 25 gli agenti feriti nel corso degli scontri proseguiti per tutta la notte. La vittima fuggiva dal controllo di una pattuglia: contro di lui sparati 20 colpi

Petroliere in fiamme nel Golfo dell’Oman Il giallo dell’attacco Foto|Video|Mappa : Non sono ancora chiare le dinamiche di quanto accaduto. Le imbarcazioni sono in fiamme mentre la quinta flotta della Marina Usa ha prestato soccorso agli equipaggi. Le navi trasportavano etanolo e metanolo verso Taiwan e Singapore

Amanda Knox è in Italia : l’arrivo a Milano e l’assalto dei giornalisti Il video|Le Foto «Torno da donna libera» : Dopo otto anni, da quando è stata assolta nell’ottobre 2011, torna in Italia a Linate scortata dalla polizia, accompagnata dal fidanzato, la mamma e gli avvocati

Maltempo - situazione drammatica sul Lago di Como : fuga in massa da Dervio - si teme cedimento della diga di Premana [Foto e VIDEO LIVE] : Emergenza nel Lecchese a Dervio, soprattutto nelle vicinanze del corso del torrente Varrone, dove è in corso l’evacuazione di diverse abitazioni, per il timore del cedimento della diga di Premana. Disposta anche l’evacuazione delle scuole del paese. La situazione viene costantemente monitorata dalle autorità e dalle forse dell’ordine. La Prefettura ha invitato tutti i cittadini di Dervio a lasciare le abitazioni. La diga è in ...

Si risveglia il vulcano Piton de la Fournaise - fontane di lava di 30 metri : l’eruzione vista anche dallo spazio [Foto e VIDEO] : Il Piton de la Fournaise, vulcano de La Réunion, isola francese nell’Oceano Indiano, è entrato in eruzione per la seconda volta quest’anno. Secondo l’osservatorio vulcanologico del Piton de la Fournaise (OVPF), “il tremore vulcanico, sinonimo dell’arrivo del magna vicino alla superficie, è localizzato vicino alla zona sommitale del massiccio vulcanico”. l’eruzione ha avuto luogo nella caldera centrale del vulcano, in una zona completamente ...

Marina Militare : intervento dei palombari in Sicilia - neutralizzata bomba d’aereo tedesca da 500 kg [Foto e VIDEO] : Dal 10 al 11 giugno 2019 i palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno condotto una delicata operazione subacquea nelle acque di Portopalo di Capo Passero (SR) attraverso la quale è stata neutralizzata una bomba d’aereo risalente al secondo conflitto mondiale. L’intervento d’urgenza ...