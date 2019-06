Bimbe stuprate per anni da pedofilo di Whatsaap ​In manette un 50enne

ilgiornale

(Di lunedì 17 giugno 2019) Aurora Vigne Con questa seconda personalità digitale, ilè stato arrestato nel Lodigiano per violenza sessuale su minore, protezione e detenzione di materiale pedopornografico e corruzione di minorenne Un falso profilo WhatsApp appartenente a una bambina di nome "Giulia", ma dietro cui si nascondeva in realtà un. L'uomo, undi Lodi, è riuscito prima a conquistarsi la fiducia delle proprie vittime, tre bambine tra gli 11 e i 13, e poi le ha costrette, minacciando di morte amici e familiari, a piegarsi ai suoi voleri condividendo con lui materiale pedopornografico e anche convincendole a recarsi nella sua abitazione e avere rapporti sessuali prolungati nel tempo. Inoltre, ilavrebbe fatto credere alle sue vittime di essere coinvolto insieme a loro in una maledizione ad opera di una maga, che si palesava proprio attraverso il falso ...

Noviolenzadonne : @BarbieXanax @Claracampi E in quanto oggetti sessuali devono coprirsi per non indurre in tentazione, ché se poi sar… -