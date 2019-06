Al via il processo a Silvio Berlusconi a Bari | stop della difesa ai microfoni di Radio

Il cardinale Angelo Bagnasco ha dato il via al processo di beatificazione del partigiano Aldo Gastaldi "Bisagno" : Il cardinale Angelo Bagnasco ha dato il via alla causa di beatificazione e canonizzazione di Aldo Gastaldi, ‘Bisagno’, primo partigiano d’Italia e medaglia d’oro della Resistenza. Ne dà notizia la Curia Arcivescovile di Genova attraverso il settimanale cattolico diocesano ‘Il Cittadino’.L’editto arcivescovile porta la data del 31 maggio ed invita “a comunicare direttamente o a far pervenire ...

Al via il processo contro la donna di Prato che ha avuto un figlio da un 15enne. Il marito : "Ho la coscienza pulita" : È iniziata l’udienza presso il tribunale di Prato per incardinare il rito abbreviato del processo contro la 31enne pratese accusata di aver avuto rapporti sessuali con un minorenne, oggi quindicenne, da cui ha avuto un figlio la scorsa estate.La donna è accusata di atti sessuali con minore e violenza sessuale: la procura di Prato aveva chiesto per lei il giudizio immediato, ma il collegio difensivo della donna - composto da ...

Riace - al via il processo Xenia. Ministero dell’Interno e prefettura contro Mimmo Lucano : “Mi sembra paradossale” : Si è tenuta a Locri la prima udienza del processo “Xenia” che vede, tra i 26 imputati, anche l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, accusato di associazione a delinquere nella gestione dei fondi per l’accoglienza dei migranti ma anche di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di alcune irregolarità nell’appalto del servizio di raccolta dei rifiuti. contro Mimmo Lucano si sono costituiti parte civile il Ministero dell’Interno e la ...

Milano : al via seconda fase processo partecipativo biopiattaforma Sesto S. Giovanni : Milano, 11 giu. (AdnKronos) - La biopiattaforma di Sesto San Giovanni entra nella seconda fase del processo partecipativo. Il progetto di simbiosi industriale che unirà in un polo green e carbon neutral innovativo il depuratore del Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metrop

Caso Cucchi - 3 archiviazioni nell’inchiesta per depistaggio. La sentenza del processo per la morte è attesa il 26 novembre : La posizione di tre persone indagate nel filone depistaggi – per il quale è stato chiesto il rinvio a giudizio per 8 carabinieri – dell’inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi è stata archiviata. Il decreto è stato firmato lo scorso 5 aprile dal gip del tribunale di Roma, Elvira Tamburelli, e riguarda il capitano Nico Blanco, l’avvocato Gabriele Giuseppe Di Sano, cugino di uno dei carabinieri per i quali è stato richiesto ...

Mafia : processo depistaggio - al via controesame ex pentito Scarantino : Caltanissetta, 29 mag. (AdnKronos) - E' ripreso davanti al Tribunale di Caltanissetta il processo per il depistaggio sulle indagini della strage di via D'Amelio. Oggi inizia il controesame dell'ex pentito Vincenzo Scarantino, che nelle scorse due udienze è stato interrogato a lungo dal Procuratore a

Crik Crok - al via processo di risanamento e rilancio del marchio : Milano, 28 mag. (Labitalia) - Una nuova nascita per Crik Crok, lo storico marchio di snack salati,[...]