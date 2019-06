VIDEO Matteo Berrettini vince ATP 250 Stoccarda | highlights e sintesi della Finale con

oasport

(Di domenica 16 giugno 2019)ha vinto il Torneo ATP 250 disconfiggendo il canadese Felix Auger-Aliassime in. Due set di grande spessore per il tennista romano, spettacolare nel tie-break che ha deciso la frazione e che è valso il trionfo sull'erba tedesca: il 23enne ha conquistato il suo terzo trofeo nel massimo circuito internazionale, il primo su questa superficie dopo i due guadagnati sulla terra battuta a Gstaad e Budapest. Il nostro portacolori ha compiuto anche un importante balzo in classifica, da domani sarà il nuovo numero 22 del ranking ATP e ha intascato anche 117mila euro di premio.

SuperTennisTv : ?? Matteo Berrettini campione di Stoccarda! ?? L'azzurro supera in finale Auger-Aliassime per 6-4 7-6(11) e si regal… - SuperTennisTv : La prima finale in carriera sull'erba! Matteo Berrettini raggiunge l'atto finale del torneo di Stoccarda battendo…