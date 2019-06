SkySort | Ospina è ufficialmente un calciatore del Napoli

ilnapolista

(Di domenica 16 giugno 2019) Sky Sport conferma che ilha riscattato Daviddall’Arsenal. Il portiere colombiano è attualmente impegnato in Brasile per la Copa America, ma la società azzurra non ha perso tempo e, come chiesto da Ancelotti, ha ne ha ufficializzato i passaggio. De Laurentiis avrebbe esercitato il diritto di riscatto pattuito con l’Arsenal, versando nelle casse della società inglese 4 milioni di euro. L'articoloundelilsta.

