Naso artificiale ' fiuta' cancro al cervello

I tumori al cervello fanno meno paura : un ‘Naso artificiale’ aiuta a distinguere ed eliminare le cellule malate : Si tratta di un vero e proprio naso artificiale sviluppato all’Università di Tampere, in Finlandia, che aiuterà i neurochirurghi a identificare il tessuto canceroso durante l’intervento al cervello, per favorire un’asportazione più precisa dei tumori. La resezione elettrochirurgica con dispositivi come il bisturi elettrico o una lama per diatermia è ampiamente utilizzata in neurochirurgia. Quando il tessuto viene bruciato, le ...