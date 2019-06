L' amore per la Viola e l' odio per la Juve Ritratto di Zeffirelli tifoso

agi

(Di domenica 16 giugno 2019) Aveva “La” tatuata sul cuore. La Fiorentina calcio, di cui erasviscerato almeno in misura pari a quanto odiasse, invece, lantus. La società che, per lui, come per tanti altri anti-bianconeri equivale da sempre a tracotanza dei suoi tesserati e sudditanza di arbitri ed avversari. “Negli anni 70, per intolleranza alle prepotenze bianconere, diventai il capofila della rivolta. Entrai in rotta di collisione con un amico: Gianni Agnelli. Che telefonava per cercare di calmarmi”. Gianfranco Corsi, più noto col nome d'arte di Franco, era un toscanaccio di quelli con la lingua lunga e pericolosa, anche per sé stesso. Indimenticabile il suo sfogo sotto il traguardo dell'ultima giornata del campionato 1981-82: la squadra che si identifica con la famiglia Agnelli si aggiudicò lo scudetto battendo il Catanzaro con un rigore di Liam Brady nel finale mentre la sua ...

