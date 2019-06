Elmas | botte al 73enne e poi tenta furto | senegalese in manette

ilgiornale

(Di domenica 16 giugno 2019) Federico Garau Lo straniero, personaggio già noto alle forze dell'ordine, stava violando l'obbligo di dimora a cui era stato condannato per dei precedenti reati. Dopo aver preso a pugni la sua vittima neltivo di rapinarla, l'ingresso in un negozio, dove ha continuato a creare disordini fino all'arrivo dei carabinieri La misura restrittiva dell'obbligo di dimora non è servita affatto come deterrente per un pregiudicato 21enneche si è reso protagonista ad(Cagliari) di una serie di episodi di violenza. La vicenda ha inizio con l'aggressione, in pieno pomeriggio, di unnei parcheggi del "Bricoman" di. La vittima è stata colpita con dei pugni in pieno volto dall'africano, neltivo, poi risultato vano, di derubarlo. Dopo il pestaggio subito, l'uomo ha contattato immediatamente le forze dell'ordine per segnalare quanto accaduto, mentre lo ...