Tra calcio e business | la guida alla Copa America

Calciomercato news 14 giugno/ Ultime notizie Trattative Inter - Milan - Roma - Juventus : Calciomercato news 14 giugno Juventus, Inter, Milan, Roma: trattative e Ultime notizie circa i nomi che Interessano alle big del calcio italiano.

Calciomercato Inter - ultime notizie : nerazzurri Tra Barella e Lukaku : Calciomercato Inter, ultime notizie: nerazzurri tra Barella e Lukaku Per la prima volta dopo tanti anni, sembra che in casa Inter abbiano le idee chiarissime sul futuro della squadra e sul prossimo mercato. Dopo l’arrivo di Antonio Conte è sempre più vicino il ritorno di Lele Oriali, che avrà il ruolo fondamentale di collante tra squadra e società e andrà a definire la composizione dirigenziale. LEGGI ANCHE: Calciomercato Napoli, ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : risultati e classifiche dei gironi. Prima vittoria del Giappone - Tra poco l’Italia : Dal 7 giugno al 7 luglio i Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia si prenderanno la scena. L’Italia torna a partecipare alla fase finale di una competizione di questo tipo, a distanza di 20 anni dall’ultima volta. La formazione di Milena Bertolini ha conquistato l’accesso alla rassegna iridata con pieno merito, giungendo in vetta al proprio girone di qualificazione, ottenendo sette vittorie ed una sola sconfitta. Una ...

Calciomercato Juve - altro acquisto di prospettiva : in arrivo Traorè dall'Empoli : Si attende a breve l'ufficializzazione dell'ingaggio del nuovo tecnico bianconero che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere Maurizio Sarri. Questi sarebbe ancora in trattative con il Chelsea per sancire l'addio, ma probabilmente il club londinese vuole prima trovare il suo sostituto (dovrebbe essere Lampard) e poi liberare l'ex Napoli. Nel frattempo prosegue il lavoro della dirigenza bianconera, alla ricerca di giocatori già pronti e ...

Calciomercato - la pazza idea Tra Roma e Juventus : scambio Higuain-Manolas ma per il difensore c’è anche il Milan : Il Calciomercato è sempre più caldo, in particolar modo nelle ultime ore attivissima la Juventus, nella serata di ieri si è sbloccata la trattativa tra i bianconeri ed il Chelsea per Maurizio Sarri, per l’annuncio è solo questione di ore. La dirigenza bianconera è scatenata anche sul fronte Calciomercato, in particolar modo nelle ultime ore si sta parlando di un clamoroso scambio tra la Juventus e la Roma, secondo l’edizione ...

VIDEO AusTralia-Brasile 3-2 Mondiali calcio femminile - highlights - gol e sintesi : le Matildas vincono in rimonta : L’Australia ha sconfitto il Brasile per 3-2 ai Mondiali 2019 di calcio femminile, le Matildas si sono imposte in rimonta al termine di un incontro estremamente avvincente e appassionante: ora le due compagini sono in testa al gruppo C a quota 3 punti insieme all’Italia che domani affronterà la Giamaica con la possibilità di allungare e di qualificarsi agli ottavi di finale. Le sudamericane sono passate in vantaggio al 27′ ...

Mondiali calcio femminile – L’AusTralia ribalta il Brasile - la situazione del Girone dell’Italia : L’Australia batte il Brasile nella seconda giornata del Girone C, raggiungendo così le verdeoro e l’Italia a tre punti Gol e spettacolo nel match tra Australia e Brasile, giocato a Montpellier e terminato 3-2 a favore delle ‘Matildas’. Una gara ricca di emozioni e colpi di scena fin dalle prime battute di gioco, che vedono le sudamericane riuscire a portarsi in vantaggio di due reti grazie a Marta e Cristiane. Prima ...

LIVE AusTralia-Brasile calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia spettatrice molto interessata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Australia-Brasile, match valido per il gruppo C dei Mondiali di calcio femminile. A Montpellier, verdeoro e aussie si affronteranno in un match con l’Italia molto interessata, il cui esito potrebbe dare una definizione ancor più chiara del raggruppamento. Le brasiliane, vincitrici del primo incontro contro la Giamaica, per merito di una ...

Calcio - Europei Under21 2019 : le avversarie del girone dell’Italia ai raggi X. Spagna temibile con un centrocampo sTraordinario : Si stanno per accendere i riflettori sugli Europei Under21 di Calcio in programma dal 16 al 30 giugno 2019 tra Emilia-Romagna, Friuli e Repubblica di San Marino che oltre alla fama del successo nell’evento avranno l’importante compito di assegnare i posti disponibili in vista dell’Olimpiade del prossimo anno che avrà sede a Tokyo. La formula della manifestazione è quella classica, con dodici squadre al via divise in tre gironi ...

Un post antisemita della Federcalcio polacca riapre lo scontro Tra Varsavia e Tel Aviv : Le tensioni diplomatiche tra Israele e Polonia sono riemerse a seguito di un post antisemita della Federcalcio di Varsavia che ha definito un "pogrom" la vittoria per 4 a 0 contro la nazionale israeliana nelle qualificazioni agli Europei del 2020. Il termine si riferisce alle persecuzioni contro gli

Calcio femminile - Mondiali 2019 : azzurre spettatrici interessate della sfida Tra AusTralia e Brasile - Cina e Sudafrica si giocano il terzo posto : I Mondiali di Calcio femminile proseguono quest’oggi con altre due partite della seconda giornata della fase a gironi che vedranno coinvolte squadre del Gruppo B e del Gruppo C. La prima sfida odierna si giocherà allo “Stade de la Mosson” di Montpellier alle ore 18.00 ed interesserà molto da vicino anche l’Italia, dato che scenderanno in campo Australia e Brasile per un incontro fondamentale ai fini della classifica del ...