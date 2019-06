Tesla Model 3 - In Italia è anche in pronta consegna

Cuphead arriverà prossimamente su alcuni modelli di Tesla : Cuphead, gioco run 'n' gun del 2017, sviluppato e pubblicato dai fratelli Chad Moldenhauer e Jared Moldenhauer di Studio MDHR, sta per approdare anche su alcuni modelli di Tesla.Durante un podcast con Ryan McCaffrey di IGN, come riporta Polygon, Elon Musk ha confermato la notizia. Musk ha detto a McCaffrey che il motore Unity, usato appunto per sviluppare Cuphead, funziona sulla piattaforma Tesla. "Stiamo già lavorando su Cuphead, grazie anche ...

Tesla - Lavori in corso per la Model Y e il restyling della Model S : Lavori in corso nello stabilimento della Tesla, a Fremont, per ristrutturazione locali. Il motivo? Cè da far spazio a un nuovo inquilino, la Model Y, che verrà prodotta proprio nellimpianto californiano. Lo stesso sarà attrezzato per implementare modifiche agli interni della Model S, come previsto dallimminente restyling, atteso nella seconda metà del 2019.Nuove macchine e tour sospesi. La notizia non arriva per canali ufficiali ma dalla CNBC, ...

Tesla - in giro per Roma su una Model 3. La scossa del lusso : Non ci aspettavamo certo da Tesla la spinta all’auto elettrica di massa. Ora che l’azienda californiana sceglie le sue strategie di marketing anche per l’Italia, confermiamo che così non è. Il marchio inventato e raccontato da Elon Musk si fa trovare a Roma tra i nomi del maggior lusso continentale, in un Temporary Store allestito con garbo e furbizia all’interno dei nuovi magazzini Rinascente di Via del Tritone 61. Un ...

Tesla - la Model 3 sbanca in Europa e insieme alle tedesche umilia l’Alfa Romeo Giulia [FOTO] : L’exploit di vendite in Europa della Tesla ha messo in risalto la grave crisi che sta vivendo Alfa Romeo Nonostante le voci di una possibile bancarotta nel prossimo futuro, Tesla continua a macinare numeri record sul mercato europeo, grazie principalmente al successo ottenuto dalla nuova Tesla Model 3, da poco sbarcata nel Vecchio Continente. L’exploit della Tesla Model 3 ha inoltre messo in risalto la crisi di vendite che ha colpito Alfa ...

Tesla Model 3 - In Canada ha solo 150 km d'autonomia : La Tesla ha lanciato una nuova versione della Model 3 appositamente studiata per il mercato canadese. Per consentire ai clienti di accedere agli incentivi governativi, infatti, la Casa californiana ha sviluppato una variante d'ingresso gamma con autonomia limitata a soli 150 km. Proposta a 44.999 dollari canadesi (29.848 euro), la Model 3 Standard Range canadese sarà ordinabile unicamente negli store del costruttore e non sarà prenotabile ...

Abbiamo provato la Tesla Model 3 da Milano a Roma : Abbiamo provato Tesla Model 3 Dual Motor Performance da Legnano, cittadina dell’hinterland milanese, a Roma: 617 chilometri percorsi in 8 ore e 21 minuti. Secondo Google Maps avrei dovuto impiegare 6 ore e 21 minuti. Chissà se nella sua stima aveva inserito il traffico mattutino della tangenziale est e quello del centro di Roma a metà pomeriggio. Il tutto, ovviamente, innaffiato da abbondante pioggia lungo tutto il tragitto. Qualche ...

Tesla - Nuovi motori per Model S e X : Dopo aver introdotto i motori elettrici sincroni a magneti permanenti sulla Model 3, la Tesla ha aggiornato anche le Model S e Model X con questa tipologia di propulsori. La berlina e la Suv sono così diventate ancora più efficienti e, secondo la Casa, garantiscono un'autonomia superiore del 10% rispetto alle precedenti unità asincrone. Fino a 595 km con una ricarica. Le versioni Long Range delle due vetture continueranno a utilizzare una ...

Elettriche – Una Tesla Model S prende inspiegabilmente fuoco - le immagini sono terrificanti [VIDEO] : Una Tesla Model S è stata, suo malgrado, protagonista di un video che ha fatto il giro del mondo: l’elettrica di Elon Musk ha inspiegabilmente preso fuoco in pochi istanti Si parla tanto di sicurezza in auto, attiva e passiva che sia, è uno dei temi principali e sui quali tutte le case automobilistiche investono. In particolare, Volvo è tra quelle notoriamente più impegnata in questo ambito. Sicurezza, però, non vuol dire solamente ...

Tesla Model 3 - i prezzi della Standard Range Plus : Per la cronaca, le sorelle Long Range e Performance sono rispettivamente in vendita a 60.080 e 70.080 euro. Aggiornando i propri listini la Casa di Palo Alto ha inoltre introdotto su tutte le ...

Tesla Model S a fuoco - il video virale in Cina : Il produttore americano Tesla ha annunciato di aver inviato una squadra a Shanghai, dopo la diffusione virale sui social cinesi di un video che sembra mostrare l'esplosione di una delle sue auto ...