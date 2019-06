Retroscena Blogo | La vita in diretta | Matano con Cuccarini e tutti in Rai felici e

blogo

(Di venerdì 14 giugno 2019) Insieme a Lorella, in procinto di approdare a Lain, come anticipato a marzo da, ci sarà davvero Milo Infante, come vi abbiamo raccontato mercoledì scorso? Difficile fornire una risposta certa ora, visto che, secondo quanto ci risulta, in casa Rai non sarebbe ancora stata presa ufficialmente alcuna decisione in questo senso. Certo è che l'unico in grado di insidiare la candidatura di Infante (oltre a Tiberio Timperi, che potrebbe essere confermato) parrebbe essere Alberto. Lo avevamo già scritto due giorni fa, lo ribadiamo, a maggior ragione, oggi, visto che le ultime indiscrezioni from Viale Mazzini parlano di sorpasso da parte del giornalista del Tg1.: Laincon(in Rai)e contenti? pubblicato su TVBlog.it 14 giugno 2019 13:46.

