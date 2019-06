Mediaset e Rai | riorganizzazione e assunzioni tra le critiche dei sindacati

Grande Fratello - la D'Urso sgancia la bomba in diretta in finale : "Nonostante su Raiuno...". Orgoglio Mediaset : C'è spazio anche per le polemiche nella finale del Grande Fratello. Al termine di una edizione tribolata, Barbara D'Urso decide di togliersi qualche sassolino dalle scarpe, anche contro la concorrenza. "Voi lo sapete che quest'annata non è stata molto fortunata per i reality - ha spiegato Carmelita

Tg1 ricorda Corrado "indimenticabile conduttore Rai". E i successi a Mediaset? : A 20 anni dalla sua morte, il Tg1 delle ore 13.30 oggi ha omaggiato Corrado Mantoni. Il conduttore del telegiornale Marco Frittella ha lanciato la rubrica di Vincenzo Mollica Do Re Ciak Gulp definendo Mantoni "indimenticabile conduttore Rai". Sorge spontanea la domanda: i successi ottenuti a Mediaset non fanno parte della strepitosa carriera e figura di Corrado? Il conduttore, che insieme a Mike Bongiorno contribuì a costruire la tv pubblica, ...

Il ricordo di Corrado in tv unisce Rai e Mediaset : Sono passati venti anni dalla morte di Corrado, scomparso l'8 giugno 1999. A ricordarlo per TvBlog ci ha pensato l'ottimo Massimo Falcioni con un articolo che vi consigliamo di leggere, che intreccia aneddoti da storia della tv a emozioni personali e che restituisce l'affetto che il pubblico tv provava - e prova ancora - per un conduttore di cui si è perso lo stampo per classe, ironia e intelligente cinismo. ...

Pamela Perricciolo vs Rai e Mediaset : 'Avevano capito - il 50% è colpa di chi ci invita' : Questa sera, a Live, non è la D'Urso, la conduttrice ospiterà in studio Pamela Perricciolo. Dopo l'esplosione della bomba circa l'inesistenza di Mark Caltagirone, quest'ultima non si era ancora presentata in studio per poter raccontare la sua versione dei fatti. Dopo aver ascoltato le confessioni di Eliana Michelazzo e di Pamela Prati, è ora il turno di ascoltare anche cosa ha da dire la Perricciolo. Ricordiamo che le tre donne un tempo erano ...

Uefa Nations League - la Final Four in chiaro su Rai e Mediaset : Dove vedere Final Four Nations League in tv e streaming – Settimana chiave per le nazionali quella iniziata oggi. Il 9 giugno prossimo, infatti, si assegnerà la prima Uefa Nations League della storia. A contendersi il trofeo saranno le quattro nazionali vincitrici dei rispettivi gironi, ovvero Portogallo – classificatosi al primo posto, davanti all’Italia –, […] L'articolo Uefa Nations League, la Final Four in chiaro su Rai e ...

Champions - ascolti in calo per la Rai rispetto a Mediaset : ascolti Tv Champions League 2018 2019 – Il ritorno della Uefa Champions League sulle reti Rai ha fatto registrare un netto calo degli ascolti in relazione alla stagione 2017/2018 per quanto riguarda le partite trasmesse in chiaro. Nella stagione conclusasi con la vittoria del del Liverpool contro il Tottenham nella finale di Madrid, la Rai […] L'articolo Champions, ascolti in calo per la Rai rispetto a Mediaset è stato realizzato da Calcio ...

Carlo Conti via dalla Rai?/ "Mediaset mi ha contattato ma non ho mai pensato che..." : Carlo Conti tornerà alla conduzione di 'Ieri e Oggi', in onda su Rai3 proprio mentre si parla di addio a Viale Mazzini: la sua smentita.

"Racconto Ieri e oggi di sei fuoriclasse Mediaset? Resto in Rai" - : Paolo Scotti Il presentatore pronto a replicare il successo del format di Rai3: «La nostalgia vince sempre» E il gran Re della Memoria Televisiva fece un'altra volta boom. È stato l'inatteso successo della prima edizione di Ieri e oggi («Erano vent'anni che la seconda serata di Raitre non raggiungeva il 9 per cento», commenta il direttore Coletta) a lanciare la seconda, da domenica 16 giugno nel repechage dello storico titolo Rai. ...

Fabio Fazio pronto a traslocare su Rai2 non a Mediaset : Il destino di Fabio Fazio e di Che tempo che fa si decide in questi giorni, ma il trasloco oramai più che probabile del conduttore e della sua trasmissione non sarà a Mediaset piuttosto sembra praticamente certo il suo approdo su Rai2 per il serale della domenica. Il Biscione si è sentito in dovere di avvertire con una nota ufficiale che non è in corso nessuna trattativa con Fabio Fazio, anzi che la notizia è completamente falsa e andrebbe ...

Pamela Prati e Eliana Michelazzo si sfidano su Rai e Mediaset : le interviste in contemporanea dalla Sciarelli e dalla D'Urso : Tra Pamela Prati e Eliana Michelazzo è scontro aperto. Le due saranno intervistate in contemporanea da Federica Sciarelli, su Rai 3, e da Barbara D'Urso, su Canale 5. Intanto la madre del finto Sebastian Caltagirone ha annunciato di voler ricorrere a vie legali.

Fabio Fazio pronto a traslocare su Rai2 non a Mediaset : Il destino di Fabio Fazio e di Che tempo che fa si decide in questi giorni, ma il trasloco oramai più che probabile del conduttore e della sua trasmissione non sarà a Mediaset piuttosto sembra praticamente certo il suo approdo su Rai2. Il Biscione si è sentito in dovere di avvertire con una nota ufficiale che non è in corso nessuna trattativa con Fabio Fazio, anzi che la notizia è completamente falsa e andrebbe derubricata alla categoria Fake ...

I secondi exit poll di Mediaset - Rai e La7 confermano la Lega primo partito - Pd su M5s : Lega in pole position tra il 26 e il 30%. Secondo i secondi exit poll di exit tecne per Matrix (Mediaset), il Pd si colloca tra il 20,5 e il 24,5% e quindi prima del M5S che guadagna una forchetta tra il 18,5 e il 22,5%. Forza Italia sarebbe tra l'8 e l'12%, mentre Fdi tra il 4 e il 7%. La copertura è del 100%. Il secondo e ultimo exit pool della Rai curato dal Consorzio Opinio Italia per le elezioni Europee vede confermata la Lega primo ...

Amici 2019 : la conferenza stampa finale in diretta. Maria De Filippi : «Le Girls di Mediaset? Fortissime - ho pensato a loro dopo che la Rai mi ha bloccato a Domenica In» : Amici La parola fine sulla diciottesima edizione di Amici sta per essere messa. dopo la vittoria di Alberto Urso, negli studi Elios si tiene la conferenza stampa della finale con il vincitore, la conduttrice Maria De Filippi e il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri. DavideMaggio.it seguirà l’incontro in diretta minuto per minuto per aggiornavi con tutte le dichiarazioni. 2:13 – la conferenza sta per iniziare. 2:16 – Si ...

Enrico Papi : "Sto bene a Tv8 - ho rifiutato offerte da Rai e Mediaset". Poi giudica alcuni suoi colleghi (rimandati Blasi - Marcuzzi e Corsi) : Enrico Papi è orgoglioso dello spazio conquistato su Tv8, il canale in chiaro della famiglia Sky. Talmente tanto che quando Rai e Mediaset gli hanno bussato alla porta, in questi anni, lui non ha aperto. Lo ha raccontato il conduttore in un'intervista rilasciata all'Agi: "Tanta gente mi ferma per strada chiedendomi “Ma perché uno come te lavora a Tv8?” . Io rispondo che invece lì, dove ho un contratto d’esclusiva per altri due anni, mi ...