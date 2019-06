Marca | Adidas pronta a pagare il 20% dell’ingaggio di James Rodriguez

ilnapolista

(Di venerdì 14 giugno 2019) Non sembra più costituire un problema, per il Napoli, l’ingaggio di. Secondo quanto afferma, auna parte dei 6,5 milioni di euro a stagione previsti per il colombiano potrebbe essere. “L’azienda tedesca si prenderà carico del 20% dell’ingaggio della stella colombiana mentre indosserà la maglia del Napoli”.è una superstar dei social, quarto al mondo dopo Ronaldo, Neymar e Messi con più di 90 milioni di fan tra Facebook, Instagram e Twitter. Il Napoli, invece, ha solo 7 milioni di fan sui tre social. Se davvero dovesse essere comprato dal Napoli con il coinvolgimento di, scrive, “il club di De Laurentiis non solo firmerebbe con un grande giocatore ma aumenterebbe anche l’impatto pubblicitario per la squadra”. L'articoloil 20% ...

