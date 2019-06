Juventus | il difensore potrebbe arrivare dal Bayern Monaco | possibile affare Boateng

Calciomercato - la pazza idea tra Roma e Juventus : scambio Higuain-Manolas ma per il difensore c’è anche il Milan : Il Calciomercato è sempre più caldo, in particolar modo nelle ultime ore attivissima la Juventus, nella serata di ieri si è sbloccata la trattativa tra i bianconeri ed il Chelsea per Maurizio Sarri, per l’annuncio è solo questione di ore. La dirigenza bianconera è scatenata anche sul fronte Calciomercato, in particolar modo nelle ultime ore si sta parlando di un clamoroso scambio tra la Juventus e la Roma, secondo l’edizione ...

Calciomercato Juventus - difensore cercasi : da De Ligt a Manolas e occhio ad un grande ritorno : La Juventus a caccia di un difensore centrale per completare il reparto: il sogno è il giovane Mathhijs De Ligt, ma restano calde le piste Manolas e Marquinhos. occhio al possibile ritorno di Benatia Chiellini e Bonucci sono due dei migliori centrali d’Europa, nonchè i migliori difensori italiani, ma sicuramente non hanno ancora davanti troppi anni ad alti livelli. La Juventus vuole dunque tutelarsi in anticipo, provando a cercare ...

Juventus - nè De Ligt - nè Koulibaly : ecco il nuovo difensore centrale! : MANOLAS Juventus- Secondo quanto riportato dai colleghi di “Leggo“, la Juventus starebbe seguendo molto da vicino l’evolversi della situazione legata al futuro di Manolas. Il difensore della Roma, potrebbe lasciare i giallorossi dinanzi al pagamento della sua clausola rescissoria da 36 milioni di euro. Una cifra che la Juventus potrebbe decidere di mettere sul piatto […] More

Juventus in corsa per de Ligt - il difensore potrebbe scegliere in settimana il suo futuro : Il calciomercato della Juventus potrebbe subire un grosso scossone entro la fine di questa settimana. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, Matthijs de Ligt durante questa settimana sceglierà il suo prossimo club, una decisione che potrebbe cambiare gli scenari di tutto il mercato internazionale. Il 19enne centrale dell’Ajax è uno dei nomi più ambiti d’Europa ed avrebbe cinque offerte importanti a cui rispondere. La prima è quella del Barcellona ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Accordo Juventus-Chiesa - il colpo del Real Madrid - l’Udinese suona due acuti - un difensore per il Lecce - i nomi per Lazio e Torino : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. Accordo CHIESA-JUVENTUS – Il noto giornalista ed esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio ha lanciato una bomba: Chiesa ha l’Accordo totale con la Juventus. La notizia in apertura ...

Calciomercato Juventus - nuovo colpo di Paratici : in arrivo un difensore : Calciomercato Juventus – Dal bianconero del Partizan Belgrado a quello della Juventus: Strahinja Pavlovic è pronto a diventare un nuovo giocatore della Vecchia Signora. Considerato in Serbia il nuovo Nemanja Vidic, il classe 2001 di Šabac ha ricevuto nei giorni scorsi una proposta di contratto da parte del club torinese. Leggi anche: Guardiola o Sarri? Crollano le quote e arriva […] More

Juventus scatenata - no a De Ligt. C’è l’accordo : il nuovo difensore arriva dalla Francia : Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport” e come confermato da altri colleghi della carta stampa. Marquinhos Juventus potrebbe rappresentare un accostamento reale. Il centrale del PSG, ex Roma, sarebbe stato individuato da Paratici come rinforzo ideale in vista della prossima stagione. Giocatore roccioso, caparbio e abile ad interpretare al meglio, sia il […] More

Calciomercato Juventus - De Ligt addio? Il difensore chiama il Barcellona : Calciomercato Juventus, De Ligt che fai? – E’ stato uno dei tormentoni di mercato che ha caratterizzato gli ultimi mesi. De Ligt, capitano dell’Ajax campione d’Olanda e semifinalista di Champions, lascerà Amsterdam nei prossimi mesi ma, per ora, la destinazione è sconosciuta. Il Barcellona pare in grande vantaggio su tutte le concorrenti, Juventus in primis, […] L'articolo Calciomercato Juventus, De Ligt addio? Il ...

De Ligt-Juventus - la rivelazione del difensore : ora i tifosi sognano : DE LIGT JUVENTUS- I tifosi della Juventus possono ritornare a sognare il grande colpo dell’estate. De Ligt non chiude la porta in faccia ai bianconeri, anzi, la riapre in maniera totale. Secondo quanto riportato dal centrale olandese in conferenza stampa, il giocatore non avrebbe firmato nessun pre accordo con il Barcellona, tanto meno avrebbe già […] More

Romero-Juventus - il difensore esce allo scoperto : “Ecco il mio futuro” : ROMERO JUVENTUS- Come riportato nelle scorse settimane, la Juventus sembrerebbe essersi ormai aggiudicata Romero, attuale difensore del Genoa, autore di un ottimo campionato in maglia rossoblù. Un affare virtuale, ma ancora in bilico. Nessuna trattativa o ufficialità, ma la Juventus sembrerebbe esser ormai orientata a mettere le mani in maniera concreta sul centrale argentino. Lo […] More

De Ligt-Juventus - il difensore confessa un dettaglio sul futuro : DE LIGT JUVENTUS- Un obiettivo di mercato inseguito da tempo da parte della Juventus ma, ora come ora, dannatamente complicato. De Ligt, dopo la straordinaria stagione in maglia Ajax, ha incrementato la sua valutazione. 80-90 milioni di euro il prezzo del suo cartellino. futuro ancora totalmente da scrivere, ma occhio ai possibili scenari. La Juventus […] More

Mercato Juventus : Chiesa - Manolas - ma anche un nuovo difensore : Mercato Juventus- Sarà una Juventus nuova e totalmente rivoluzionata in ogni settore del campo. Le ultime giornate di campionato serviranno per capire e valutare alcune tematiche in vista della prossima stagione. Emre Can potrebbe ufficialmente arretrare in difesa, dando così una valida alternativa ad Allegri in vista della prossima stagione. Detto questo, la Juve si […] More

Juventus-Manolas : incontro tra le parti. Il difensore ha detto sì : JUVENTUS MANOLAS – Potrebbe essere Kostas Manolas il prossimo colpo della Juventus. Il difensore greco, che negli anni passati ha più volte dichiarato il suo amore per i colori giallorossi rifiutando offerte da altre squadre, nel prossimo luglio è dato come forte indiziato a diventare bianconero. Sono tre gli aspetti da non sottovalutare che ci […] L'articolo Juventus-Manolas: incontro tra le parti. Il difensore ha detto sì proviene ...

Meglio come difensore - che come veggente : Chiellini e la profezia (mancata) sulla Juventus in Champions League : Juventus in finale in Champions League? Giorgio Chiellini e la profezia per nulla azzeccata dopo il Gp del Canada di Formula Uno Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci furono l’anno scorso ospiti del box Ferrari in occasione del Gp del Canada. La gara, culminata con la vittoria di Sebastian Vettel, mandò su di giri i difensori della Juventus che festeggiarono insieme ai meccanici della scuderia di Maranello dopo la corsa. Nella foga ...