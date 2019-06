Irlanda | nasce in treno | 25 anni di biglietti gratis per lei

vanityfair

(Di venerdì 14 giugno 2019) La scena deve essere sembrata come quella di certi film dove le donne partoriscono all’improvviso nei posti più impensati. In questo caso il lieto evento è avvenuto nel vagone di unirlandese che andava da Galway a Dublino. Come da tradizione è stato chiesto se c’era un medico a bordo che per fortuna c’era e ha aiutato una bambina a venire al mondo. Erano le tre del pomeriggio dell’11 giugno. La compagnia irlandese Iarnród Éireann, Irish Rail, si è subito congratulata: «Siamo lieti che la bimba sia nata in modo sicuro sul nostro». Ha anche pensato di farle immediatamente un regalo: la bambina viaggerà gratuitamente sui treni della compagnia per i prossimi 25. Un imprevisto fortunato quello accaduto alla madre a cui si sono rotte le acque mentre viaggiava verso Dublino. Una delle addette alla ristorazione sulha sentito il suo urlo dalla toilette e ha capito che ...

SkyTG24 : Irlanda, bimba nasce in treno: compagnia le regala 25 anni di viaggi - MarzulloRoberto : RT @SkyTG24: Irlanda, bimba nasce in treno: compagnia le regala 25 anni di viaggi - MarcoSburzo : Irlanda, bimba nasce in treno: la compagnia le regala 25 anni di viaggi gratis -