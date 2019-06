Il Bari di De Laurentiis diventa una S p A

La bomba del ‘Sole 24 ore’ : “De Laurentiis disposto a cedere il Napoli per concentrarsi sul Bari e acquistare un club estero” : E’ una vera e propria bomba quella lanciata dal “Sole 24 ore” riguardante l’attuale patron del Napoli Aurelio De Laurentiis. L’imprenditore italiano, che ha rilevato un anno fa il Bari dal fallimento dominando il campionato di Serie D, secondo quanto scrive il noto quotidiano avrebbe intenzione di aprire i suoi orizzonti. Ecco quanto si legge. “Davvero De Laurentiis vuole cedere il club? Ebbene qui le ...

Bari si prepara a festeggiare : domani il discorso di Luigi De Laurentiis : E’ caccia al biglietto, a Bari, per l’ultima partita in casa del campionato, contro il Rotonda. Ieri risultavano venduti 4mila biglietti, che sommati ai 7.680 abbonati portano a quota 11mila i presenti al San Nicola. Quest’anno, scrive il Corriere dello Sport, la punta più alta di spettatori si è avuta nell’ultima gara del girone di andata, contro il Roccella: 10.871 spettatori, tra paganti e abbonati. Quattro giorni prima, contro la Nocerina ...

Il Bari promosso in C : il primo traguardo di De Laurentiis con i giallorossi : Il primo importante successo del Bari di De Laurentiis. I giallorossi guadagnano la promozione in C con due giornate di anticipo grazie alla vittoria contro il Troina con rigore realizzato – per ironia della sorte – dall’attaccante napoletano Simone Simeri (travolto in area da Polizzi) nel primo tempo. Con questa, per Simeri, le reti segnate in questa stagione sono dodici. La squadra di Cornacchini, dopo una stagione per niente semplice, ...

