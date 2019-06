Ciclismo | nel 2020 le Hammer Series sbarcano in Colombia | in programma anche la gara

Ciclismo - Elia Viviani : “Sogno la vittoria nella prima tappa del Tour de France. Ho voglia di riscattarmi dopo il Giro” : Non è stato senza dubbio un grande Giro d’Italia per il campione nazionale del pedale Elia Viviani. Il velocista della Deceuninck-Quick Step non è riuscito a centrare il bersaglio grosso come avrebbe sperato, risentendo probabilmente del declassamento della tappa di Orbetello, dopo il quale lo stesso veronese ha dichiarato di aver perso un po’ di sicurezza. In cerca, quindi, di un riscatto e, con spirito di rivalsa, che il ciclista ...

Ciclismo - Elia Viviani : “Sogno la vittoria nella prima tappa del Tour de France. Ho voglia di riscattarmi dopo il Giro” : Non è stato senza dubbio un grande Giro d’Italia per il campione nazionale del pedale Elia Viviani. Il velocista della Deceuninck-Quick Step non è riuscito a centrare il bersaglio grosso come avrebbe sperato, risentendo probabilmente del declassamento della tappa di Orbetello, dopo il quale lo stesso veronese ha dichiarato di aver perso un po’ di sicurezza. In cerca, quindi, di un riscatto e, con spirito di rivalsa, che il ciclista ...

Ciclismo - Tom Dumoulin pronto a tornare in sella : l’olandese guiderà la Sunweb nel Giro del Delfinato : Superato l’infortunio al ginocchio sinistro patito nel corso del Giro d’Italia, Dumoulin parteciperà al Giro del Delfinato per preparare al meglio il Tour de France Tom Dumoulin si è messo alle spalle l’infortunio al ginocchio sinistro patito al Giro d’Italia, il corridore olandese infatti è pronto a tornare in sella alla sua bici in occasione del Giro del Delfinato, in programma dal 9 al 16 giugno. Marco ...

Ciclismo : possibile fusione tra Sunweb e Corendon? Tom Dumoulin e Mathieu van der Poel correrebbero nella stessa squadra : Pronta una grande novità per il Ciclismo olandese. Due delle più importanti delle realtà dei Paesi Bassi per quanto riguarda la strada sembrerebbero essere pronte ad una fusione, come riportato dalla stampa neerlandese in questi giorni. Sunweb e Corendon, rispettivamente presenti nel circuito World Tour e Professional, in più entrambe attive come tour operator, starebbero pensando di unirsi. La novità sarebbe importante anche a livello di nomi: ...

Ciclismo - Olimpiadi Tokyo 2020 : Italia terza nel ranking di qualificazione! Risalita degli azzurri - corsa per i 5 posti : Boccata di ossigeno per l’Italia nella corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: la nostra Nazionale è infatti Risalita al terzo posto nel ranking di qualificazione che assegna i posti per la prossima rassegna a cinque cerchi. Le prime sei squadre in classifica potranno contare sul contingente completo in Giappone (5 atleti), quelle dal settimo al dodicesimo dovranno accontentarsi di quattro ciclisti e via dicendo. L’Italia occupava il ...

Ciclismo : Enel - nel bellunese 2 cabine a tutto colore per il Giro d'Italia (2) : (AdnKronos) - “La street art è un elemento del nostro quotidiano – sottolinea Francesco Rondi, Responsabile Area Nord di E-Distribuzione – esattamente come l’energia elettrica a cui, grazie al talento e all’originalità di questo linguaggio artistico, abbiamo voluto rendere tangibile dandole forza e

Ciclismo : Enel - nel bellunese 2 cabine a tutto colore per il Giro d'Italia : Venezia, 29 mag. (AdnKronos) - Esprimono energia, creatività, bellezza e innovazione e saranno celebrazione e ricordo dell’evento sportivo più atteso dell’anno: il Giro d’Italia. Sono le due cabine elettriche di E-Distribuzione, società del Gruppo Enel responsabile del servizio di distribuzione e mi

Ciclismo - Patrick Lefevere prova a trattenere Julian Alaphilippe nella Deceuninck-Quick Step con una prima offerta di rinnovo : Il team manager della Deceuninck QuickStep, Patrick Lefevere, sta cercando di trattenere nella propria squadra diversi corridori di primo piano contesi dal resto della concorrenza come Elia Viviani, Enric Mas e Julian Alaphilippe. Il fuoriclasse francese, in particolare, è reduce da un avvio stagionale fantastico caratterizzato da otto vittorie complessive tra cui spiccano la Freccia Vallone, la Milano-San Remo, le Strade Bianche e due tappe ...

Ciclismo in lutto - è morto Jarne Lemmens : aveva 15 anni - deceduto nel sonno : Tragedia nel mondo del Ciclismo: durante la notte di domenica è morto il giovanissimo Jarne Lemmens, 15enne che militava nella formazione under 17 della Rudyco Cycling. Il corpo del ragazzo belga è stato trovato senza vita nel suo letto, è morto nel sonno ma al momento non si conoscono le cause del decesso. La formazione per cui militava ne ha annunciato la scomparsa, un altro giovane ciclista belga ci lascia: l’anno scorso Michael ...

Ciclismo in lutto - è morto Jarne Lemmens : aveva 15 anni - deceduto nel sonno : Tragedia nel mondo del Ciclismo: durante la notte di domenica è morto il giovanissimo Jarne Lemmens, 15enne che militava nella formazione under 17 della Rudyco Cycling. Il corpo del ragazzo belga è stato trovato senza vita nel suo letto, è morto nel sonno ma al momento non si conoscono le cause del decesso. La formazione per cui militava ha annunciato la scomparsa di Jarne Lemmens, un altro giovane ciclista belga ci lascia: l’anno scorso ...

Ciclismo - spuntano altri nomi nell’Operazione Aderlass. Coinvolti anche Koren - Bozic e Durasek? : Si allarga in maniera inquietante l’ombra dell’Operazione Aderlass sul Ciclismo internazionale. Lo scandalo doping esploso durante i Mondiali di sci di fondo di Seefeld (Austria) ha già coinvolto oltre una decina di persona tra atleti e medici, accusati di aver organizzato una rete di trasfusioni di sangue con l’intento di migliorare le prestazioni sportive. Nella tarda serata di ieri era arrivata la notizia del possibile ...

Ciclismo - il nome di Alessandro Petacchi nell’Operazione Aderlass? L’ex ciclista : “Non ho mai fatto trasfusioni” : Il nome di Alessandro Petacchi sarebbe legato all’Operazione Aderlass secondo quanto riportano il Corriere della Sera e Le Monde che sono venuti a conoscenza di un fascicolo d’inchiesta internazionale. L’Operazione è esplosa ormai tre mesi fa durante i Mondiali di sci di fondo a Seefeld (Austria) e ha portato in cella dieci persone tra atleti e medici con l’accusa di aver gestito un network di trasfusioni di sangue a ...

ParaCiclismo - ventiquattro le medaglie ottenute dagli azzurri nella tappa di CdM svolta a Corridonia : Secondo posto nel medagliere della prova di Coppa del Mondo, ma primi per numero di medaglie vinte (24) Nonostante una giornata meteorologicamente assai difficile, che ha reso ancor più insidioso il percorso della gara su strada, la Coppa del Mondo di Ciclismo Paralimpico di Corridonia ha visto la sua conclusione con una messe di medaglie per gli azzurri. Alla fine ben 24 sono i podi dell’ Italia (considerando anche le medaglie della ...

Ciclismo - Ranking olimpico Tokyo 2020 (13 maggio) : il Belgio torna in vetta - l’Italia resta in quinta posizione nella graduatoria : L’Italia so conferma in quinta posizione nel Ranking UCI valido per la qualificazione alle Olimpiadi Tokyo 2020. La nostra selezione rientra nel novero delle squadre, attualmente, che potrà schierare cinque corridori ai Giochi Olimpici. Opportuno ricordare che per le compagini dal 7° al 13° posto nella graduatoria i ciclisti a disposizione saranno quattro, dal 14° al 21° tre, dal 22° al 32° due e infine dal 33° al 50° un solo atleta. ...