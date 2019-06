ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 giugno 2019) Un mega concerto con una line-up modello Sanremo per costruire il Parco del Mare a. Andrà in onda venerdì 14 giugno 2019 in diretta su Rai 1 dalle ore 21.25 (e in contemporanea su Rai Radio 1) “per”,di intrattenimento, spettacolo e solidarietà ideata da Lucio Presta. Iniziativa ricca di star che vuole celebrare la tenacia e la rinascita dei genovesi dopo i tragici fatti dell’agosto 2018, e la possibilità di unaper costruire uno spazio per bimbi e famiglie vicino alla zona del crollo del Ponte Morandi. FQ Magazine Ornella Muti condannata a 6 mesi di reclusione: saltò uno spettacolo dandosi malata per andare a cena con Putin La conduzione dellasarà a più voci: Amadeus, Antonella Clerici, Luca e Paolo, ma soprattutto il ritorno in Rai della ...

Cascavel47 : Ballata per Genova, su RaiUno una serata di raccolta fondi per far “rivivere” la città: da Luca e Paolo a Laura Pau… - uncletomablogZ : Gigi D'Alessio, Raf, Tozzi, Arisa... c'è molto altro di meglio da fare. - Notiziedi_it : Ballata per Genova con Antonella Clerici, Lorella Cuccarini, Amadeus e Luca e Paolo: tutti gli ospiti… -