Turismo in Italia in calo | è la prima volta in 5 anni

Turismo Child Free anche in Italia : sempre più hotel e ristoranti vietati ai minori : Svago, vacanza, relax e divertimenti sì, ma senza bambini che girino intorno. Questa la nuova moda che sta spopolando anche in Italia e che tende a sgretolare sempre più l’idea di famiglia che l’Italia ha da sempre fatta sua. Infatti gli alberghi e i ristoranti vietati ai minori sono in costante aumento in tutto il mondo e la moda del Turismo «Child Free» è arrivata anche in Italia. Dai ristoranti agli alberghi, dalle compagnie ...

Turismo : Bibione prima spiaggia in Italia libera dal fumo : Con l’apertura ufficiale della stagione balneare lo scorso 15 maggio, Bibione ha stabilito le nuove regole ‘da spiaggia’ che accompagneranno gli ospiti della località veneta fino al 15 settembre. Moltissime anche quest’anno le ordinanze disciplinari emesse dal Comune di San Michele al Tagliamento (Venezia) per tutelare non solo la salute e la sicurezza dei vacanzieri, ma anche il loro benessere e riposo. A confermarlo è uno dei principali ...

Turismo - Cefalù è tra i borghi italiani più visitati in treno : C’è anche Cefalù, in provincia di Palermo, tra i borghi più belli che è possibile visitare in treno. Scoprire in treno il fascino dei borghi è sempre più possibile e i dati sono chiari. Soprattutto dopo un 2018 che ha visto un’ulteriore crescita (+8%) dei viaggi per Turismo sui treni regionali di Trenitalia e dopo che questa vocazione trova un rinnovato impulso nella collaborazione tra Trenitalia e l’associazione I borghi più belli ...

Turismo - fuga dal mare italiano : tra le destinazioni a picco c'è la Puglia : L'estate in Italia, e soprattutto in Puglia, potrebbe iniziare davvero in modo imprevisto. Non per via delle temperature, che dopo i temporali degli scorsi giorni stanno cominciando sensibilmente a salire, ma soprattutto per quanto riguarda le presenze turistiche e un calo, drastico, del fatturato che proviene dal Turismo. Nel Salento si annuncia infatti una "situazione anomala" rispetto a quella degli scorsi anni: tali stime sarebbero ...

Turismo - la sfida di Invitalia : nasce a Napoli il polo del lusso : C'è il Turismo ad altissimo livello dietro al progetto Naples Charming and Luxury Hotels approvato da Invitalia sotto forma di contratto di sviluppo e finanziato in maniera poderosa...

La (triste) Italia del Turismo sanitario : 319mila viaggi della speranza per un ricovero in ospedale : Sono centinaia di migliaia ogni anno i viaggi da Sud a Nord per un ricovero ospedaliero. Una situazione che alimenta crediti...

Giro d’Italia - il Turismo a due ruote sfonda nel Belpaese. E nascono i ‘lycrantropi’ : Quasi in contemporanea con le prime tappe spettacolari del Giro d’Italia, anche la stagione delle Granfondo per gli appassionati entra nel vivo. Milioni di occhi inchiodati quotidianamente a seguire le sfide dei professionisti e a tifare Vincenzo Nibali, centinaia di migliaia di gambe impegnate a pedalare sulle strade d’Italia per le varie competizioni e manifestazioni ciclistiche, sognando di imitare lo Squalo e i suoi rivali, ...

Lonely Planet incorona Bari fra mete europee del Turismo 2019. E' l'unica città in Italia : "Rinata in dieci anni" : Per la bibbia del turismo il capoluogo pugliese unica città Italiana da premiare per l'anno. La motivazione: "Da città portuale un tempo malridotta si gode la rinascita avvenuta nel corso di un decennio"

Rilancio Litorale Domitio Flegreo interessante per il Turismo italiano : Il progetto di riqualificazione del Litorale Domitio Flegreo è stato presentato a Milano, in rappresentanza del comune lombardo Pierfrancesco Maran Assessore all'Urbanistica che ha spiegato l'analogia ...

Turismo : Ciset - 42 mld di euro la spesa dei turisti stranieri in Italia nel 2018 (4) : (AdnKronos) - Sul fronte extraeuropeo, continua il rafforzamento del mercato statunitense (+5,8%), la cui spesa media si stabilizza intorno a 170 euro giornalieri. Il risultato più rilevante, tuttavia, si riscontra sull’apporto economico dei turisti cinesi che, grazie all’incremento sia dei flussi c

Turismo : Ciset - 42 mld di euro la spesa dei turisti stranieri in Italia nel 2018 (3) : (AdnKronos) - Focalizzando l’attenzione sull’economia turistica regionale, la ricchezza generata dal Turismo rimane polarizzata nelle prime 5 regioni turistiche (67% della spesa dei turisti internazionali: Lombardia, Lazio, Veneto, Toscana e, confermata anche nel 2018, Campania) e il 62% del valore

Turismo : Ciset - 42 mld di euro la spesa dei turisti stranieri in Italia nel 2018 (2) : (AdnKronos) - Guardando ai paesi di origine, aumentano i flussi di spesa provenienti sia dai paesi dell’Unione europea (+7,5%) sia dai paesi extra-UE (+5,2%). La Germania si conferma la nazione che alimenta le maggiori entrate per Turismo in Italia (17,0% del totale), con un aumento del +8,2% rispet

Consegnati gli Oscar del Turismo di Italia Travel Awards 2019 : Consegnati gli Oscar del Turismo di Italia Travel Awards. I premi, un biglietto a/r per una delle capitali europee, sono stati assegnati a 4 agenti di viaggio e 4 viaggiatori scelti durante sei mesi ...

Italia Travel Awards - gli Oscar del Turismo : Anche il turismo ha i suoi Oscar, che sono stati assegnati nella serata conclusiva della quarta edizione di Italia Travel Awards, condotta da Roberta Lanfranchi all'Acquario Romano. Sono stati 29.732 ...