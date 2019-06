ScienzImpresa presenta “Evento Atomo” sabato 15 giugno

romadailynews

(Di giovedì 13 giugno 2019) Nell’Anno Internazionale della Tavola Periodica degli Elementi Chimici,, in collaborazione con il Parco Regionale dell’Appia Antica, propone un evento interamente dedicato all’ATOMO. La Sede Centrale del Parco Regionale dell’Appia Antica, Ex Cartiera Latina,152019, farà da scenario ad una conferenza, adatta ad un pubblico più adulto, e ad un laboratorio/spettacolo per i più piccoli. Si parlerà di chimica, fisica, struttura della materia e di astrofisica, per capire tutti insieme come qualcosa di “infinitamente piccolo” possa condizionare l’evoluzione dell’intero universo! Tema della conferenza: la storia dell’atomo, da Democrito a Bohr, per comprendere come l’uomo abbia imparato e stia ancora imparando a conoscere la materia attorno a sé. In parallelo alla conferenza, lo spettacolo/laboratorio, sarà un ...