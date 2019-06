Oman | petroliere con carico giapponese a fuoco nel Golfo | evacuato l' equipaggio Tokyo

Petroliere in fiamme nel Golfo dell’ Oman L’ipotesi di un attacco con siluri|Foto : Non sono ancora chiare le dinamiche di quanto accaduto. Le imbarcazioni sono in fiamme mentre la quinta flotta della Marina Usa ha prestato soccorso agli equipaggi

Nuovi "attacchi" nel Golfo dell’Oman : in fiamme due petroliere : Due petroliere presenti nel Golfo dell’Oman hanno lanciato richieste di soccorso per “un attacco” subito questa mattina. Lo riferisce il sito di informazione online specializzato Tradewinds, spiegando che è in corso un incendio. L’episodio arriva a poche settimane di distanza da un fatto analogo, quando quattro navi, incluse due petroliere saudite, erano state sabotate in quello che Washington ha subito indicato ...