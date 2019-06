Nel 2020 arriverà in Italia un nuovo operatore virtuale su rete Wind Tre

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Zoghlami ammesso Nell’atletica : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Ficarra e Picone celebrano 25 anni carriera con tour Nel 2020 : Salvo Ficarra e Valentino Picone celebreranno venticinque anni di sodalizio artistico con un tour che toccherà oltre 20 città.

PES 2020 : Nel nuovo gioco miglioramenti grafici - nuove modalità e tecniche approntate con il supporto dei calciatori : Negli scorsi giorni Konami ha annunciato l’arrivo per il 10 settembre di eFootball PES 2020, nuovo capitolo del suo videogioco dedicato al calcio che promette migliorie sia dal punto di vista grafico che del gameplay, oltre al rinnovo della sua partnership con il Barcellona, team che vede scelto come protagonista della copertina del nuovo gioco il suo campione più celebre, Lionel Messi, oltre a vedere una sua gloria ...

NBA – Rich Paul mette le cose in chiaro : “Anthony Davis free agent Nel 2020! Celtics - Knick e Lakers? Ecco chi ha più chance” : Rich Paul, agente di Anthony Davis, chiarisce che il suo assistito sarà free agent nel 2020: Celtics, Knicks e Lakers le squadre più accreditate per il suo futuro La prossima free agency sarà davvero importante, visto il gran numero e il valore dei giocatori senza contratto presenti, ma sarà altrettanto importante conoscere il futuro di chi, come Anthony Davis, ha ancora un anno di contratto e nessuna intenzione di restare nella sua ...

PAPA IN IRAQ Nel 2020/ Una sfida alle colpe dell'Occidente : PAPA Francesco ha annunciato la volontà di recarsi in IRAQ nel 2020. Il suo intento è allargare il dialogo e richiamare l'attenzione sul bisogno di pace

Euro 2020. Italia è sempre Nel top Mondiale : Super Italia. La Nazionale del Mancio batte 2-1 la Bosnia in una partita di qualificazione a Euro 2020. I gol

Qualificazioni Euro 2020 : l'Italia vince 2-1 sulla Bosnia e rafforza il primato Nel girone : Nella quarta gara del girone di qualificazione ad Euro 2020, giocata a Torino, l’Italia di Roberto Mancini vince contro la Bosnia-Erzegovina imponendosi in rimonta per 2-1. Un successo che fa fare un passo importante verso la qualificazione agli Europei per gli azzurri. Italia-Bosnia Erzegovina: scontro tra colossi La Bosnia di Edin Dzeko e Miralem Pjanic sfidava l'Italia allo Juventus Stadium di Torino per tentare di avvicinarla nella ...

L’Italia ha battuto 2-1 la Bosnia Nelle Qualificazioni agli Europei del 2020 : La Nazionale maschile di calcio ha pareggiato 1-1 con la Bosnia all’Allianz Stadium di Torino nella quarta giornata delle Qualificazioni agli Europei del 2020. La Bosnia ha segnato per prima, al 32′, con Dzeko. L’Italia ha poi recuperato nei primi

Ficarra e Picone : «Nel 2020 un tour per festeggiare i nostri 25 anni di carriera. Ne verranno fuori quattro serate TV» : Ficarra e Picone Un matrimonio artistico che dura da (quasi) venticinque anni. Ficarra e Picone, duo comico tra i più apprezzati del grande e piccolo schermo, in un’intervista rilasciata al Corriere svelano alcuni dei progetti nel cassetto per l’importante e significativo traguardo che raggiungeranno nel 2020. Oltre all’uscita, il 12 dicembre prossimo, di un film per Medusa che i due siciliani hanno cominciato a girare proprio ...

Olimpiadi 2020 : a Tokyo i 100 podi olimpici verranno realizzati con 45 tonNellate di plastica riciclata : Gli organizzatori dei Giochi olimpici estivi di Tokyo 2020 hanno comunicato di voler realizzare i 100 podi da utilizzare per le cerimonie di premiazione degli atleti medagliati con 45 tonnellate di plastica riciclata. L’imponente progetto coinvolgerà direttamente i residenti della capitale nipponica, i quali potranno smaltire la plastica utilizzata in contenitori che verranno installati a partire da giovedì prossimo in oltre 2.000 negozi ...

Dal 2020 viaggiare Nello spazio costerà 35mila euro a notte : Dal 2020 sarà possibile effettuare viaggi a scopo turistico sulla Stazione Spaziale Internazionale, a 400 Km di altezza dalla terra, per “soli” 35mila euro. Sarà possibile fare delle gite turistiche e altre attività commerciali sulla Stazione Spaziale Internazionale. Come riporta SkyTg24, la Nasa ha deciso di destinare questo avamposto spaziale non più solo alla ricerca, come accade da 19 anni, ma anche ai soggiorni privati. Durante ...

Xbox - in arrivo la nuova console Nel 2020 : sarà potentissima e in 8K : Dopo le anticipazioni di Sony sulla PlayStation 5, anche Microsoft svela una nuova generazione di Xbox, che prenderà il posto della Xbox One: arriverà entro la fine del 2020 e si porterà con sé Halo Infinite, l'ultimo capitolo della saga in esclusiva Microsoft. La nuova Xbox – nome in codice Scarlett – sarà costruita intorno al processore AMD Zen 2, quattro volte più potente di quello montato a ...