Luigi Di Maio furioso | la maggioranza si spacca su Radio Radicale | La Lega vota col

Luigi Di Maio : “Pieno mandato a Conte e Tria con l’Ue. Ma al centro gli italiani - no i numerini” : Luigi Di Maio afferma che Giuseppe Conte e Giovanni Tria hanno pieno mandato nelle trattative con l'Unione europea. Oggi il ministro dell'Economia si riunirà con l'Eurogruppo per discutere del bilancio italiano, e il leader pentastellato commenta: "Ci siamo detti tutti che di manovre correttive non se ne fanno. Saremo responsabili con i conti pubblici, ma mettendo al centro i cittadini, non i parametri".Continua a leggere

Luigi Di Maio bastona Salvini e Grillo : "Niente ritorni all'origine e non si deve andare avanti a ogni costo" : "No alla flat tax in cambio dell'aumento dell'Iva", spiega Luigi Di Maio, e "niente ritorni alle origini". In un colpo solo, il leader del Movimento 5 Stelle stoppa sia Matteo Salvini sia Beppe Grillo. Leggi anche: "Salvini, ferma questa roba". Feltri, appello contro Di Maio e i fannulloni M5s In u

Vittorio Feltri contro il salario minimo di Luigi Di Maio : "Matteo Salvini - ferma questa roba" : Adesso Di Maio rompe l'anima a tutti con il salario minimo garantito senza sapere che esistono già i contratti sindacali, i quali stabiliscono le paghe per operai e impiegati. Le aziende che non si attengono alle tabelle nazionali vanno incontro a pesanti sanzioni. Non si capisce cosa vogliano di pi

Arresto Arata - Luigi Di Maio avverte la Lega di Salvini e chiede di prendere le distanze : Notizia di oggi l’Arresto di Arata, uomo vicino alla Lega di Salvini. Di Maio avverte il Carroccio L’Arresto di Paolo Arata, ex consulente della Lega e coinvolto nell’indagine che riguarda anche l’ex sottosegretario del Carroccio, Armando Siri, scuote nuovamente la politica italiana e il governo. Perché Arata è uomo considerato vicino al mondo del Carroccio. … Continue reading Arresto Arata, Luigi Di Maio avverte la Lega di Salvini e ...

Carlo Calenda contro Luigi Di Maio : "Sapeva della chiusura di Whirpool - ma ha aspettato le Europee" : "Luigi Di Maio ha mentito al Paese e agli operai su Whirlpool. Sapeva della chiusura di Napoli da inizio aprile". La pesante accusa arriva dall'ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, che su Facebook ha ribadito quel che aveva detto martedì 11 giugno, allo speciale dell'Aria che tira, i

Matteo Salvini e Luigi di Maio “governo avanti e abbassiamo le tasse” : Matteo Salvini e Luigi di Maio “governo avanti e abbassiamo le tasse” Come anticipato nella giornata di ieri, torna il sereno tra i due vice-premier. La conferenza stampa di Conte da Palazzo Chigi ha probabilmente dato l’input necessario per trovare un accordo. Salvini e Di Maio sembrano di nuovo essere allineati. Crisi di governo, forse, scongiurata. Forse, perché il primo ministro non è d’accordo con la strategia dei due ...

Arresto Arata - Luigi Di Maio avverte la Lega : “La politica deve saper prendere le distanze” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commenta l'Arresto di Paolo Arata lanciando un messaggio alla Lega e a Matteo Salvini: "In questo caso la puzza di bruciato si sentiva da lontano. Ogni volta che c'è un minimo sospetto su qualcosa, in cui emergono Legami con la corruzione e la mafia, la politica deve saper subito prendere le distanze”.Continua a leggere

Luigi Di Maio trema - Beppe Grillo scrive al Fatto : "Il M5s deve ricominciare da capo - cos'è la Lega" : "Adesso ricominciamo daccapo". Luigi Di Maio avrà letto con un po' di inquietudine l'intervento-manifesto di Beppe Grillo sul Fatto quotidiano, che vuole tracciare le linee del futuro prossimo del Movimento 5 Stelle. Si parte dalla prospettiva, concreta, di una alleanza con il Pd: "Siamo a una svolt

Luigi Di Maio dichiara guerra a negozi cinesi e pakistani : “Aumenterò controlli su queste attività” : Il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, dichiara guerra alle attività commerciali gestite da "cinesi e pakistani", parlando degli irregolari in Italia che "lavorano in modo illegittimo in piccole attività poco trasparenti, che evadono il fisco, non emettono scontrini e vendono prodotti non registrati, nocivi per la salute, facendo concorrenza sleale".Continua a leggere

Luigi Di Maio sospetta di Conte : "A che gioco gioca". La foto - il Quirinale - il sondaggio : cosa non torna : Ha fatto un balzo sulla sedia, Luigi Di Maio, quando ha visto la foto casual con i suoi cagnolini che Giuseppe Conte ha pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale. Un cambio di paradigma per il molto istituzionale premier, non casuale. "Che gioco sta facendo? Si è montato la testa? O è tropp

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - cambia il quadro : "Qui gatta ci cova" - li stanno fregando? : "Qui gatta ci cova". Matteo Salvini e Luigi Di Maio iniziano a sospettare sia del presidente Sergio Mattarella e della sua intenzione di avallare una "crisi senza voto" per piazzare a Palazzo Chigi un nuovo Mario Monti pro-Ue, sia di chi continua a tirarli per la giacchetta auspicando una sfiducia a

Luigi Di Maio : “Il Movimento 5 Stelle è disorganizzato - non può essere sempre colpa mia” : Luigi Di Maio è intervenuto su Rtl 102.5, spiegando che il Movimento 5 Stelle ha bisogno urgente di essere riorganizzato: "Da sei anni tutto quello che succede è colpa mia - ha detto Di Maio - il Movimento così com’è non può andare avanti se non si dà un radicale cambiamento alla sua struttura organizzativa, servono nuovi referenti regionali e nazionali".Continua a leggere

Luigi Di Maio : “Diventare padre? Lo spero con tutto il cuore” : Il vice premier Luigi Di Maio si augura “con tutto il cuore” di diventare padre, ma al momento ha altri problemi sui quali lavorare. È stato lui stesso a spiegarlo intervenendo ai microfoni di Rtl 102.5: alla domanda se vorrà diventare padre un giorno ha infatti risposto “lo spero con tutto il cuore“. E non ci sta lavorando su questo? gli è stato chiesto ancora, facendo riferimento alla sua relazione con la giornalista ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - tregua per unirsi contro Conte : il retroscena dal vertice di Palazzo Chigi : Il vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i suoi due vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio è servito almeno a due cose: ad assicurare che "il governo va avanti" e a saldare perlomeno l'alleanza tra i leader di Lega e M5s. Non solo sui Contenuti (è stato suggellato lo "scambio" tra il