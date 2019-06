LG mostra come usare il Dual Screen e le novità di LG V50 ThinQ

Paola Comencini e il conto choc in un bar di Roma : «75 euro - un covo di ladri». E mostra lo scontrino : Che Roma sia una delle città più turistiche del mondo, è fuori dubbio: e spesso a farne le spese sono i cittadini Romani o chi nella Capitale ci vive per studio o lavoro. Quello...

Baldur's Gate III : diamo uno sguardo al simpaticissimo video che mostra come è nata la collaborazione tra Larian Studios e Wizards of the Coast : In seguito alla rivelazione di Baldur's Gate III, Larian Studios, attraverso un comunicato stampa, annuncia l'arrivo di una serie di video dedicata allo sviluppo del gioco.Gli aggiornamenti, chiamati Larian Gazette, arriveranno periodicamente ed offriranno regolari informazioni riguardanti il terzo capitolo della serie più amata dai giocatori.Se siete curiosi e volete rimanere aggiornati, allora tutto quello che dovrete fare è accedere al sito ...

I risultati delle europee dimostrano che la realtà è più complessa di come la dipingiamo : (foto: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images) Il voto europeo del 26 maggio ha incoronato Matteo Salvini come vincitore assoluto della tornata elettorale, ma solo a patto di voler fraintendere la reale entità della posta in palio. Se i numeri usciti dalle urne lasciano infatti pochi dubbi circa l’egemonia esercitata dalla nuova destra nel panorama politico italiano – e in questo senso la ridefinizione dei rapporti di forza nella maggioranza di ...

Airbus mostra il suo taxi volante con interni finiti : ecco come ci si sentirà a bordo : Airbus ha svelato le foto del prototipo Alpha Two in scala 1:1. È il modello più avanzato del suo taxi volante a guida autonoma e verrà impiegato per proseguire con le sperimentazioni già in fase avanzata, grazie ai molteplici voli di prova spiccati con Alpha One. Rispetto a quest’ultimo, Alpha Two è il primo dimostratore tecnologico con gli interni finiti. Si ha quindi la possibilità di capire come sarebbe salire a bordo di questo taxi ...

Come mostrare/nascondere la barra delle applicazioni su più schermi in Windows 10 : Windows 10 implementa una funzionalità molto interessante che consente di scegliere se visualizzare o meno la barra delle applicazioni su schermi esterni oppure se mostrare o nascondere pulsanti delle app, sempre sulla barra delle applicazioni, leggi di più...

Mario Kart Tour : un filmato di gioco ci mostra come si presenta il titolo su smartphone : Nintendo ha da sempre tenuto molto sotto controllo il suo franchise Mario Kart fin ora, e si vi stavate domandando anche voi quanto Mario Kart Tour avrebbe rispettato la consueta formula, sarete felici di sapere che un video gameplay è disponibile proprio per fornirci una panoramica del titolo per dispositivi mobili.come riporta Eurogamer.net, ad una prima occhiata sembra piuttosto simile a quanto già visto per console, anche se sostanzialmente ...

Come mostrare barra applicazioni a schermo intero su Windows 10 : Questa guida è dedicata a tutte quelle persone che vogliono continuare a vedere la barra delle applicazioni anche quando lavorano a tutto schermo. Premessa Nel momento in cui si imposta la visualizzazione a schermo intero di leggi di più...

PS5 : un video mostra come i fan immaginano la nuova console di Sony : Sebbene Sony non abbia svelato la forma definitiva di PS5, i fan stanno sperimentando design molto interessanti della futura console next-gen.PlayStation 5 è una realtà e, anche se Sony non ha fornito la data di lancio o i dettagli sulla sua futura vendita, ha rivelato le sue caratteristiche tecniche a livello hardware. La macchina dell'azienda giapponese dovrebbe essere promettente e molti utenti si sono lanciati per ricreare le proprie ...

Come Resident Evil 2 mette in mostra l'orrore dei nostri corpi - articolo : "L'idea che tu porti in giro i semi della tua stessa distruzione, sempre, e che questi possano esplodere in qualsiasi momento, spaventa ancora di più. Perché non c'è difesa contro di essi, non c'è via di fuga” - David Cronenberg.Quanti colpi e morsi può sostenere il nostro avatar prima che il suo corpo venga divorato per dissolversi nella schermata di morte? Resident Evil ha sempre fatto leva sul mantenimento materiale: le porte chiuse e i ...

Striscia la Notizia mostra come gode un inquietante Luigi Di Maio per la cacciata di Armando Siri : Anche Striscia la Notizia si occupa del caso politico della settimana, la revoca delle deleghe al ministro leghista Armando Siri, indagato per corruzione. Il tg satirico di Canale 5 lo fa nella puntata di mercoledì 8 maggio, in cui con il consueto sarcasmo si occupa della vicenda nel racconto con la

Un video mostra come gira il primo Crysis con la tecnologia di Ray Tracing : Molti di voi ricorderanno il primo Crysis come un gioco che metteva alla prova anche gli hardware più potenti e, ancora oggi, il titolo compete con i giochi di attuale generazione.Questo è testimoniato dal lavoro svolto da Digital Foundry, che ha deciso di provare lo sparatutto di Crytek con mod che introducono la cooperativa nella campagna e la tecnologia di Ray Tracing.Il video pubblicato dalla redazione britannica ci fornisce un'idea delle ...

Pronta la Google Maps dei tumori - mostra come evolvono in 3D : Arriva la 'Google Maps' dei tumori: si tratta di un nuovo modello informatico che mostra la loro evoluzione in 3D, rappresentando i vasi sanguigni come strade e il flusso del sangue come fosse traffico in tempo reale. Il sistema, descritto sulla rivista Scientific Reports dai ricercatori della Johns Hopkins Medicine di Baltimora, puo' essere applicato per ora soltanto a studi in provetta, ma in futuro potra' essere adattato anche all'uomo per ...

Lo studio che mostra come i lavoratori stranieri stanno 'sostituendo' quelli italiani : Negli ultimi dieci anni gli occupati stranieri hanno 'sostituito' quelli italiani. È questo il principale risultato di una ricerca del Centro Studi ImpresaLavoro, realizzata su elaborazione di dati ...

Marino : 'Kean ha dimostrato di essere maturo per stare in una rosa come quella della Juve' : Il mercato della Juventus passerà inevitabilmente dalla conferma o meno di Allegri sulla panchina: le recenti parole rilasciate dal tecnico toscano alla trasmissione televisiva della Rai 'Che Tempo Che Fa' confermano la volontà del tecnico toscano di rimanere a Torino, considerando anche l'anno di contratto che lo lega alla Juventus. Tutto però dipenderà dall'incontro che ci sarà fra Agnelli ed Allegri, previsto dopo il primo maggio, in cui si ...