Blastingnews

(Di giovedì 13 giugno 2019) E' in atto una trattativa ufficiale per la cessione del. Lo ha annunciato ieri sera il presidente Enrico Preziosi a We Are, confermando a tutti gli effetti l'interesse per il club da parte di un fondo USA. Senza esporsi apertamente ha fatto intendere che York Capital può davvero essere il soggetto giusto per il passaggio di consegne, anche se l'operazione necessita di tempi lunghi., Preziosi cerca un soggetto solido I criteri imprescindibili per sedersi attorno ad un tavolo li ha ribaditi lo stesso presidente durante la diretta su Telenord: "Quello che chiediamo è di dimostrare il proprio interesse con una manifestazione chiara, di possedere capacità e fondi sufficienti, poi ci si incontra per parlare. Mi sembra evidente che in questo momento, come già accaduto in passato, ci sia una trattativa in corso per la cessione del club". Insomma non si può dire di essere a ...

jacopodantuono : Il Genoa riparte ma ora servono due diligence e svolta societaria - genovatoday : Genoa: Andreazzoli ad un passo, si riparte dall'ex allenatore dell'Empoli - EmpoliCalcio : 46' 1-1 #Primavera1TIM #EmpoliGenoa Si riparte a Monteboro, comincia il secondo tempo del playout tra Empoli e Genoa -