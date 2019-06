Hong Kong, estradizione: legge in Aula

L'assemblea legislativa diavvierà oggi l'esame in seconda lettura della controversasulle estradizioni in Cina malgrado le manifestazioni di massa e gli scontri di ieri intorno la sede del parlamento. La nuova agenda, dopo il rinvio è stato annunciata oggi da alcuni deputati,secondo quanto riportato dai media dell' ex colonia britannica. Intorno al Parlamento,intanto, si preannunciano nuovi sit-in, mentre cresce la pressione internazionale per il ritiro del provvedimento.(Di giovedì 13 giugno 2019)