Gears 5 | John DiMaggio risponde ad un fan che chiede delle preferenze sessuali di Kait

eurogamer

(Di giovedì 13 giugno 2019) Durante un panel dedicato a5 all'interno dell'E3, l'attoreè stato protagonista di un particolare episodio.Come riporta VG247,è conosciuto per aver dato la voce a Marcus Fenix inof War, personaggio che sarà presente anche in questo nuovo capitolo.assieme al capo di Coalition, Rod Fergusson stavano presenziando al panel tenutosi durante l'E3 Coliseum. Verso la fine il moderatore ha concesso alcune domande dal pubblico. La prima domanda posta agli ospiti è stata la preferenza sessuale di Katie Diaz e prima che qualcun altro potessereha colto l'occasione per dare una risposta alquanto piccata.Leggi altro...

Eurogamer_it : John DiMaggio risponde ad un fan che ha chiesto quali sono le preferenze sessuali di un personaggio in #Gears5. - cyberanimax : -