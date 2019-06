Fabio Speziali scomparso da Perugia | il caso a ' Chi l' ha visto?'

Blastingnews

(Di giovedì 13 giugno 2019) Sono passati diversi giorni dalla scomparsa di(40 anni), sparito lo scorso 5 giugno. L'uomo, come concordato con la sorella, avrebbe dovuto raggiungere la località di Santa Maria degli Angeli (Assisi). Gli ultimi suoi movimenti sono stati segnalati ad Elce (). Gli inquirenti stanno indagando sul suo cellulare, che ha smesso oramai di funzionare. Si tratta di un vecchio modello di Nokia (o Samsung). Tuttavia, è stata identificata l'ultima cellula prima del suo spegnimento definitivo. Il cellulare di(sempre ammesso fosse rimasto nelle mani del 40enne) pare si trovasse ancora a, lungo la Pievaiola. Purtroppo, la strada in questione è divenuta tristemente nota per i suoi numerosi lutti....

