(Di giovedì 13 giugno 2019) E' rientrata lanel carcere diche ha visto contrapposti detenuti di nazionalità italiana e di nazionalità nigeriana.19dall’istituto penitenziario. Sette nigeriani, in particolare, sono stati trasferite ad altro istituto già ieri sera, mentre 12 italiani verranno trasferiti nella giornata di oggi. A denunciare la grave situazione che si è venuta a creare nel carcere è stato, a fatti ancora in corso, Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria - SAPPE. Ha parlato di una tensione crescente tra i detenuti italiani della sezione G3 che cercavano il contatto fisico con i detenuti nigeriani. Un detenuto italiano, a seguito del pestaggio subito, è stato ricoverato in ospedale. Richiamati per domare laanche agenti fuori servizio. Per il sindacalista Capece si è trattato, ancora una vota, di “una situazione ...

GraziarosaV : Carceri: dopo la rivolta a Rieti disposti 19 trasferimenti - eolotramontana : @Vittoria0508 @giuli84741590 @Gabbiacane Allora senti se ti piace il mio modello. Costruire nuove carceri. Rispetta… - GalluzziAntoni1 : @aAnnanka Hanno depenalizzato molti reati (xché carceri pieni) ampliato x stesso motivo la legge Gozzini nata nel 7… -