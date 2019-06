ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) Unper la bicicletta può essere un oggetto. Lo dimostraOne, il nuovoannunciato dall’aziendaspecializzata in accessori per lo sport. ApparentementeOne è un comune, ma integra un’Intelligenza Artificiale, uno specchietto retrovisore, un radar anti-investimento, due videocamere Full HD, crash alert via SMS, scatola nera, luce di posizione a LED, un multisensore GPS, un giroscopio e avvisi di disidratazione. Una dotazione d’eccezione, che porta fa alzare il prezzo fino a un valore consigliato di 490 euro. Tesla potrebbe produrre una bicicletta elettrica. Non un “banale” modello a pedali ma una vera rivoluzione! Tutto è volto ad alzare l’asticella dellaper chi va in bicicletta, mediante soluzioni attive e ...

Cascavel47 : Briko Cerbellum One è il casco altamente tecnologico per la sicurezza dei ciclisti -