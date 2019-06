ATP ‘s-Hertogenbosch – Tsitsipas ko agli ottavi di finale | il greco si arrende a Nicolas

Tennis - ATP ‘s-Hertogenbosch 2019 : Andreas Seppi si arrende ad Alex de Minaur. L’azzurro ko al secondo turno in due set : Esce di scena, dopo una giornata lungamente funestata dalla pioggia, l’ultimo italiano in gara all’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch, Andreas Seppi. L’altoatesino è stato sconfitto al secondo turno dall’australiano Alex de Minaur, che sull’erba potrebbe riservarsi in un futuro anche prossimo diverse soddisfazioni, con il punteggio di 7-5 6-3. Il nostro giocatore resterà intorno alla settantesima posizione del ...

Tennis - ATP s-Hertogenbosch 2019 : Lorenzo Sonego rimontato e battuto da Mikhail Kukushkin : Lorenzo Sonego esce al primo turno del torneo ATP 250 di s-Hertogenbosch: sull’erba olandese l’azzurro viene rimontato e battuto dal kazako Mikhail Kukushkin, che si impone per 5-7 6-4 6-4 dopo due ore e otto minuti di gioco. Al secondo turno il kazako affronterà il transalpino Richard Gasquet. Nel primo parziale l’unico frangente nel quale il giocatore al servizio soffre arriva tra il quarto ed il quinto game, quando prima ...

Tennis - ATP s-‘Hertogenbosch 2019 : la Francia cala il tris al secondo turno. All’Italia resta solo Andreas Seppi : La stagione sull’erba è cominciata e tra i tornei più importanti c’è sicuramente l’ATP 250 di s-‘Hertogenbosch. In Olanda oggi sono scesi in campo ben quattro azzurri, ma solo uno si è qualificato per il secondo turno. Andreas Seppi ha vinto il derby italiano contro Thomas Fabbiano, imponendosi in due combattuti set per 7-6 7-5 ed interrompendo una serie di sconfitte che durava addirittura da Febbraio. Primo match ...

Tennis - ATP ‘s-Hertogenbosch 2019 : Andreas Seppi vince il derby contro Thomas Fabbiano ed accede al secondo turno : E’ Andreas Seppi ad imporsi nel derby tricolore contro il lucky loser Thomas Fabbiano (n.104 del mondo), ripescato dopo essere stato sconfitto da Jannik Sinner in un altro confronto tutto italiano nelle qualificazioni. Il n.72 del mondo si è imposto con il punteggio di 7-6 (10) 7-5 in 1 ora e 59 minuti di partita al termine di un confronto molto lottato, deciso da pochi punti. Con questo risultato l’altoatesino accede al secondo ...

Tennis - ATP 250 ‘s-Hertogenbosch 2019 : Jannik Sinner esce al primo turno - Nicolas Jarry lo elimina in due set : Termina con una sconfitta il primo incontro in tabellone principale in un torneo su erba di Jannik Sinner. Il rampante altoatesino è stato sconfitto nel primo turno dell’ATP di ‘s-Hertogenbosch con il punteggio di 7-6(4) 6-3 dal cileno Nicolas Jarry, numero 60 del mondo e quest’anno finalista a Ginevra, dove è andato vicinissimo a battere Alexander Zverev. Sui prati, un anno fa, Jarry aveva sfiorato il terzo turno a Wimbledon. ...

LIVE Sinner-Jarry - ATP s’Hertogenbosch 2019 in DIRETTA : 6-7 (4) 2-5 - nuovo break per il cileno : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner vs Jarry 40-15 Sinner annulla la prima palla match al cileno che ne ha altre due 40-0 Tre match-point per Jarry 30-0 Inizio confortante per Jarry a due punti dal match Missione compiuta per Sinner che dunque conquista il game ma ora dovrà affrontare Jarry che al servizio, avanti 5-3, potrà chiudere il match 40-15 Due palle per il 3-5 in questo secondo set per ...

LIVE Sinner-Jarry - ATP s’Hertogenbosch 2019 in DIRETTA : 6-7 (4) 2-4 - nuovo break per il cileno : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner vs Jarry 4-2 Jarry, c’è il break purtroppo! L’esperienza del cileno si sta vedendo in questo parziale. Ora potrà andare al servizio per aumentare il vantaggio 30-40 Palla break! Jarry fa valere la sua potenza da fondo 30-30 Grande recupero di Jannik che vuol almeno lottare 0-30 nuovo momento difficile per Sinner, Jarry con la sua potenza fa danni Il ...

LIVE Sinner-Jarry - ATP s’Hertogenbosch 2019 in DIRETTA : 6-7 (4) 1-2 - immediato controbreak dell’altoatesino : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner vs Jarry 15-15 Risponde purtroppo Jarry che non vuol concedere troppo spazio al nostro portacolori 15-0 Conquista il primo punto Jannik 1-2 controbreak di Sinner!! 1-2 in favore di Jarry ma ora l’italiano può pareggiare il conto nel secondo set sul suo servizio. 15-40 ATTENZIONE! Due palle del controbreak per l’azzurrino 15-30 Jarry chiede aiuto al ...

LIVE Sinner-Jarry - ATP s’Hertogenbosch 2019 in DIRETTA : 6-7 (4) nel 1° set - il cileno la spunta al tie-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner vs Jarry 30-15 Sinner prova a rispondere in questo turno al servizio di Jarry 30-0 Altro punto messo a segno dal cileno in questo primo game del 2° set 15-0 Comincia bene Jarry al servizio nel 2° set E così è: 7-6 (4) in favore di Jarry. Un buon Sinner a cui è mancato un pizzico di lucidità nel tie-break. Sarà il cileno a iniziare il servizio nel secondo set 4-6 ...

LIVE Sinner-Jarry - ATP s’Hertogenbosch 2019 in DIRETTA : 6-5 nel 1° set - si gioca punto a punto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner vs Jarry 3-6 Purtroppo arriva il punto di Jarry che ora, sul suo servizio, può chiudere il parziale avendo tre set-point 3-5 Si sblocca Jannik ma Jarry è ampiamente davanti 2-5 Jarry solidi, fa suo anche questo punto e conferma il mini break di vantaggio. Ora Sinner andrà a servire in due circostanze in questo tie-break 2-4 Jarry conquista il punto nel suo primo ...