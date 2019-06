Arrestato un usuraio nel Salernitano | percepiva il reddito di cittadinanza

Usura nella Marsica - Usuraio colto in flagranza Arrestato dalla GdF. : L'Aquila - Le Fiamme Gialle di Avezzano, nel corso di indagini coordinate dal Procuratore della Repubblica a quella sede, Dr. Andrea Padalino Morichini, hanno arrestato, in flagranza di reato, un Usuraio colto nell’atto di aggredire, prima verbalmente e poi fisicamente, un commerciante del capoluogo Marsicano. Per quanto emerge dall’attività, in corso di ulteriori sviluppi, il commerciante avrebbe versato all’Usuraio, di origine rom, ...