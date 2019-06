The Division 2 | Ubisoft svela i contenuti in arrivo

gamerbrain

(Di mercoledì 12 giugno 2019) In occasione dell’Electronic Entertainment Expo (E3),ha annunciato maggiori dettagli sul programma per il primo anno di Tom Clancy’s The2. Il gioco è attualmente disponibile per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, ma Tom Clancy’s The2 sarà disponibile anche sulla piattaforma di gioco di nuova generazione Stadia e Uplay+, il servizio in abbonamento diper Windows PC. Per provare l’avvincente gameplay del nuovo titolo, questo weekend (13-16 giugno) sarà possibile giocare gratuitamente a The2 su tutte le piattaforme. Il primo anno dipost lancio gratuiti includerà tre episodi con missioni basate sulla storia, che porteranno gli agenti dove tutto è iniziato. I nuovi episodi saranno disponibili da qui al prossimo anno, ...

