ilmessaggero

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Il governo gialloverde vara unaanti-sugli affitti brevi. Con l?estate in, nel decreto crescita sono stati inserite dai relatori con l?appoggio dell?esecutivo alcune...

infoitinterno : Stretta case-vacanza: in arrivo un codice per evitare l'evasione - ilmessaggeroit : Stretta case-vacanza: in arrivo un codice per evitare l'evasione - wave113 : RT @leti_palmisano: ?? Vi è una stretta correlazione tra Economia Circolare e #Digital ?. Gli strumenti di comunicazione online, i social, l… -