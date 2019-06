Simbolo della «donna scarto» | l’attrice Lin Chi-ling si è sposata a 44 anni

Asti - svastica sulla collina Simbolo della Resistenza : Stefano Damiano Il simbolo nazista è stato cancellato dai carabinieri. Il sindaco: "Forse una protesta per il rally che c'è in paese" Una maxi svAstica è apparsa nella tarda serata di ieri sera, 31 maggio, sulle colline del comune di San Damiano d'Asti, una delle aree maggiormente rappresentative della Resistenza in Piemonte. L'effige del nazismo, tracciata sul campo con un taglia.erba, in località Gorzano, è stata cancellata dalle ...

M5s - Livorno Simbolo della crisi. Le cause : dai “parcheggi blu” alla differenziata. Ora il Pd punta sul “fronte democratico” : Cinque anni fa Livorno si era risvegliata diversa dopo più di settant’anni: il rosso in città era quasi sparito, nessuno parlava più di destra e sinistra, Berlinguer e Gramsci sembravano solo un lontano ricordo. E a parlare di “rivoluzione” ci pensava uno sconosciuto ingegnere aerospaziale, Filippo Nogarin, che aveva trionfato parlando di verde pubblico, mobilità sostenibile, rifiuti zero e attaccando le “clientele e il malaffare” messe in piedi ...

Nardella : “Firenze città Simbolo - Lega ha fatto di tutto per conquistarla” : “Non c’è dubbio che si tratta di un risultato clamoroso, al di sopra di ogni più rosea aspettativa. La partita si chiude oggi. È un dato dato clamoroso anche perché da quando c’è l’elezione diretta dei sindaci, è la prima volta che un sindaco viene eletto due volte di seguito. È un risultato storico, inatteso per molti aspetti anche nelle sue dimensioni”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella durante una ...

L’imene non deve più essere il Simbolo della verginità femminile : L’imene è una piega della mucosa che restringe l’apertura vaginale, e tutti devono sapere che può avere diverse forme: circolare, semilunare, dentellato, bilabiato, setto, cribroso. È possibile anche la presenza di imeni non perforati, e chiaramente si dovrà intervenire prima del menarca, cioè del primo flusso mestruale. L’imene può avere elasticità e dimensioni molto variabili ed essere completamente assente, per questo esaminando l’orifizio ...

Shenzhen - la megalopoli che non esisteva 40 anni fa oggi è il Simbolo della smart city : Il quartier generale di Huawei a Shenzhen (Xiaolu Chu/Getty Images) Shenzhen (Cina) – Dal 115esimo piano del Ping An finance center Shenzhen si vede piccola piccola. È il quarto grattacielo più alto al mondo ed è stato tirato su nel 2017, giusto in tempo per festeggiare il quarantesimo compleanno della città. “Prima qui non c’era niente: solo baracche e pescatori”, viene spiegato ai turisti che provano a sbirciare la metropoli ...

Huawei senza Google è un Simbolo della nuova Guerra fredda : Milano. La decisione di Google di sospendere le licenze di Android a Huawei, su impulso delle direttive del dipartimento del Commercio americano, è il colpo più pesante inferto nella Guerra tecnologica in corso tra America e Cina. E’ anche il primo provvedimento di questo conflitto a bassa intensità

Anna Falchi : “Lotito non mi saluta - vuole essere l’unico Simbolo della Lazio” : “Lotito? Quando lo vedo neanche mi saluta, è in competizione con me perché vuol esser l’unico simbolo della Lazio. E invece il vero simbolo dei biancocelesti sono io, è ovvio!“. A parlare è Anna Falchi, celebre showgirl e tifosa biancoceleste, che oggi è stata ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. LEGGI CALCIOWEB PER essere SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME ...

Lo scandalo corruzione a Legnano - città Simbolo della Lega : Affonda sotto i colpi di un'inchiesta giudiziaria la giunta comunale di Legnano, la città lombarda dove leggenda narra che il condottiero simbolo della 'prima' Lega, Alberto da Giussano, compì le sue gesta eroiche. Ai domiciliari finiscono il sindaco del Carroccio Gianbattista Fratus e l'assessore alle Opere Pubbliche Chiara Lazzarini mentre in carcere va il vicesindaco Maurizio Cozzi. Il prefetto di Milano Renato Saccone dispone la loro ...

È morto Gianni De Michelis - figura Simbolo della Prima repubblica : Gianni De Michelis con Raffaella Carrà nel 1990 (foto: Getty Images) Esponente di spicco del Partito socialista italiano, pluriministro, figura chiave e simbolo della Prima repubblica, eroe degli anni Ottanta e uomo di grande cultura. Con la morte, venerdì notte, di Gianni De Michelis (78 anni) si chiude una pagina decisiva per la storia nazionale, e si rimescolano ricordi che ci costringono a riflettere sulla traiettoria nazionale, sulle strade ...

FCA - vendita Magneti Marelli : la nuova società sfrutta la storica azienda e cambia nome. Sparisce un Simbolo della storia italiana : Dopo il perfezionamento della vendita da parte di FCA, la nuova azienda, inglobando Magneti Marelli, sfrutta al massimo la riconoscibilità dell’ex marchio italiano e cambia nome Calsonic Kansei e Magneti Marelli, fornitori leader nel settore automotive, annunciano oggi che le società si uniranno sotto un nuovo marchio globale: Marelli. L’adozione di un marchio unico rappresenta un passo fondamentale nell’integrazione delle due ...

Tragedia Superga - Appendino : “il Grande Torino Simbolo del riscatto della città” : Tragedia Superga – Settantesimo anniversario della Tragedia di Superga, il Grande Torino è stato “un simbolo del riscatto di una citta’ e di un intero Paese ma anche un simbolo che attraversa i tempi”. Sono le dichiarazioni della sindaca di Torino Chiara Appendino nell’Aula del Consiglio comunale, “una leggenda sportiva senza la quale Torino non sarebbe la stessa”. Con il Grande Torino “lo ...

Province - dalla riforma Rattazzi a quella di Renzi : storia dell’ente Simbolo della casta. Che nessuno riesce ad abolire : Immortali, highlander, impossibili da uccidere. Forse è proprio per questo motivo che le Province sono diventate l’ente più odiato di sempre. Più vecchio delle Regioni, più anziano della stessa Unità d’Italia, protetto dalla Costituzione, l’ente intermedio è oggi il simbolo dei carrozzoni inutili. Di più: l’emblema della casta e del privilegio. Anche adesso che una riforma riuscita a metà – quella di Graziano ...