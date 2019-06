Salvini: "Condono non è una parolaccia"

Sulle cassette di sicurezza "sto parlando di far emergere quel che oggi non è emerso, come per la pace fiscale e le cartelle esattoriali di Equitalia (...) "Ci sono miliardi di euro di denaro contante presenti in Italia e oggi non circolante? Sì. Li teniamo nascosti o facciamo in modo che emergano?? Non è una". Così il vicepremierparlando con i cronisti. E interpellato sull'arresto di Paolo Arata precisa:"E' venuto a un solo convegno della Lega, "non è un nostro consulente".Preoccupato?"Assolutamente no"(Di mercoledì 12 giugno 2019)